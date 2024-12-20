ग्लोबल NCAP के मुताबिक, भारत की सबसे असुरक्षित गाड़ियां और उनकी रेटिंग

भारत में, सड़क पर चलने वाली हर कार और एसयूवी की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी दुर्घटना में ये हमारी जान की रक्षा करती हैं। ग्लोबल NCAP (नेशनल कैपिटल एरिया प्रोटेक्शन) द्वारा किए गए क्रैश टेस्ट के बाद यह पता चलता है कि कुछ कारें सुरक्षा के मामले में कमजोर साबित होती हैं। यहां हम उन गाड़ियों की लिस्ट लेकर आए हैं जिन्हें ग्लोबल NCAP ने क्रैश टेस्ट में खराब रेटिंग दी है, और इनकी सुरक्षा पर सवाल उठाए गए हैं।

advertisement

Citroen eC3 – 0 स्टार (20.86 प्वाइंट्स)

Citroen eC3 को ग्लोबल NCAP द्वारा किए गए क्रैश टेस्ट में 0 स्टार की रेटिंग मिली है। यह टेस्टिंग नए प्रोटोकॉल के तहत हुई थी और इसमें वाहन की संरचना अस्थिर पाई गई थी।

Maruti Suzuki Ignis – 1 स्टार (16.48 प्वाइंट्स)

Maruti Suzuki Ignis को 1-स्टार रेटिंग प्राप्त हुई। इसके साइड डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में इसे 12.9 अंक मिले, लेकिन इसमें पैदल सुरक्षा मानकों की कमी थी।

Maruti Suzuki Wagon R – 1 स्टार (19.69 प्वाइंट्स)

Maruti Wagon R को 1-स्टार रेटिंग मिली, और इसमें बच्चों की सुरक्षा के मामले में भी खराब अंक आए। यह पैदल सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतर पाई।

Maruti Suzuki S-Presso – 1 स्टार (20.03 प्वाइंट्स)

S-Presso को साइड डिफॉर्मेबल क्रैश टेस्ट में 11.9 प्वाइंट्स मिले, और इसमें पोल-इम्पैक्ट टेस्ट भी नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप इस गाड़ी को 1-स्टार रेटिंग मिली।

Mahindra Bolero Neo – 1 स्टार (20.26 प्वाइंट्स)

Mahindra Bolero Neo को पुराने प्लेटफॉर्म पर बनाए जाने के कारण 1-स्टार रेटिंग मिली है। इसकी संरचना अस्थिर पाई गई और इसमें चाइल्ड सिक्योरिटी के लिए भी खराब अंक थे।

Maruti Suzuki Alto K10 – 2 स्टार (21.67 प्वाइंट्स)

Maruti Alto K10 को 2-स्टार रेटिंग मिली, लेकिन इसमें पैदल सुरक्षा के मामले में कमी थी और बच्चों की सुरक्षा के लिए इसे शून्य-स्टार रेटिंग मिली।

Honda Amaze – 2 स्टार (27.85 प्वाइंट्स)

Honda Amaze को 2-स्टार रेटिंग मिली, लेकिन इसके सुरक्षा पैकेज को हाल ही में अपडेट किया गया है, जिससे इसके स्कोर में सुधार हो सकता है।

Kia Carens – 3 स्टार (22.07 प्वाइंट्स)

Kia Carens को 3-स्टार रेटिंग मिली है, लेकिन यह पहले 0-स्टार रेटिंग प्राप्त कर चुकी थी, जिसे बाद में संशोधित किया गया। यह कार चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में 5-स्टार रेटिंग हासिल करने में सफल रही है।

इन गाड़ियों की सुरक्षा रेटिंग को देखकर यह स्पष्ट होता है कि हमे अपने वाहन के सेफ्टी फीचर्स पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप एक सुरक्षित और भरोसेमंद कार खरीदने का सोच रहे हैं, तो इन कारों के बारे में सही जानकारी रखना आवश्यक है।

