Mahindra ने अचानक CNG SUV की रेस में क्यों मारी एंट्री? XUV 3XO ZNG लॉन्च के पीछे छिपी है बाजार की बड़ी कहानी

महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) ने अब तक अपनी SUV में बेहतर परफॉर्मेंस पर ज्यादा ध्यान दिया है। कंपनी ने CNG सेगमेंट से दूरी बनाए रखी, क्योंकि उसका मानना था कि उसके ग्राहक गाड़ी की ताकत और परफॉर्मेंस को ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन अब ग्राहकों की पसंद बदल रही है। SUV खरीदने वाले ग्राहक भी चाहते हैं कि गाड़ी का माइलेज अच्छा हो और उसे चलाने का खर्च कम आए। यही वजह है कि महिंद्रा ने अपनी पहली CNG SUV XUV 3XO ZNG लॉन्च की है।

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CNG कारों की बढ़ती मांग ने बदली कंपनियों की रणनीति

भारत में CNG कारों की मांग लगातार बढ़ रही है। अब CNG सिर्फ सस्ती हैचबैक कार खरीदने वालों या कमर्शियल गाड़ियां चलाने वालों तक सीमित नहीं है। SUV खरीदने वाले ग्राहक भी कम खर्च में गाड़ी चलाना चाहते हैं।

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की कुल बिक्री में CNG मॉडल की हिस्सेदारी 43% है। कंपनी को उम्मीद है कि CNG गाड़ियों की हिस्सेदारी उसकी कुल बिक्री में 50% तक पहुंच सकती है। वहीं, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री में CNG गाड़ियों की हिस्सेदारी 27% और हुंडई मोटर इंडिया में 18% है।

फैक्ट्री फिटेड CNG क्यों बन रही है पसंद?

फैक्ट्री फिटेड CNG गाड़ियों में ग्राहकों को सुरक्षा और वारंटी को लेकर ज्यादा भरोसा मिलता है। इसके अलावा, इनमें डीलरशिप पर लगाई जाने वाली CNG किट के मुकाबले बूट स्पेस भी बेहतर मिल सकता है।

CNG गाड़ियों में सिलेंडर की वजह से सामान रखने की जगह कम हो जाती है। हालांकि, अब कई गाड़ियों में ट्विन-सिलेंडर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे बूट स्पेस का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है।

पश्चिम एशिया में युद्ध के बाद CNG की कीमतें बढ़ने के बावजूद पेट्रोल के मुकाबले कम खर्च में गाड़ी चलाने का फायदा ग्राहकों को आकर्षित कर रहा है।

Mahindra XUV 3XO ZNG का माइलेज और कीमत

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के मुताबिक, अगस्त 2026 में भारत की पैसेंजर व्हीकल बिक्री में CNG गाड़ियों की हिस्सेदारी रिकॉर्ड 25.28% तक पहुंच गई थी। सितंबर 2026 में यह घटकर 23.11% रही।

महिंद्रा XUV 3XO ZNG का कंपनी द्वारा बताया गया माइलेज 24.7 किलोमीटर प्रति किलोग्राम है। वहीं, इसके पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट का दावा किया गया माइलेज 18.89 किलोमीटर प्रति लीटर है। XUV 3XO ZNG की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये है।

महिंद्रा का CNG सेगमेंट में उतरना दिखाता है कि SUV बाजार में अब सिर्फ दमदार इंजन ही नहीं, बल्कि कम रनिंग कॉस्ट भी ग्राहकों के लिए अहम होती जा रही है।