ब्लू कलर में धमाल मचाने आई Apache RR 310 2025, फीचर्स देख दंग रह जाएंगे

टीवीएस मोटर (TVS Motor) कंपनी ने भारत में अपनी शानदार रेसिंग बाइक TVS Apache RR 310 2025 को लॉन्च कर दिया है। इस बार बाइक को सिर्फ नए कलर में नहीं, बल्कि कई नए टेक्नोलॉजिकल फीचर्स और पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ अपडेट किया गया है। Apache सीरीज की यह बाइक पहले से ज्यादा स्मार्ट, तेज और स्टाइलिश बन गई है।

क्या नया मिला इस बार?

2025 Apache RR 310 में अब कई नए फीचर्स जैसे लॉन्च कंट्रोल,Cornering Engine Braking Control, और मल्टी लैंग्वेज इंस्ट्रूमेंट कंसोल शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही इसमें सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं जो इसे प्रीमियम फील देते हैं।

बाइक में अब एक नया OBD-2B कंप्लायंट इंजन दिया गया है। 312cc का यह सिंगल-सिलेंडर इंजन 38PS की पावर और 29Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जिसे 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इसके अलावा, इसमें अब नए 8-स्पोक अलॉय व्हील्स मिलते हैं।

सेपांग ब्लू कलर में आया नया अवतार

इस बार Apache RR 310 एक नए सेपांग ब्लू (Sepang Blue) कलर में लॉन्च हुई है। यह कंपनी की रेस बाइक से प्रेरित है। यह कलर बाइक को एकदम स्पोर्ट्स बाइक जैसा लुक देता है, जो युवाओं को जरूर पसंद आएगा।

कीमत कितनी है? (Apache RR 310 Price)

नई फीचर्स के साथ अब बाइक की कीमत भी थोड़ी बढ़ गई है। TVS Apache RR 310 2025 की कीमत (TVS Apache RR 310 price) अब ₹2,77,999 से शुरू होकर ₹2,99,999 ex-showroom तक जाती है। यह पिछले मॉडल से ₹4,999 महंगी है, लेकिन इसमें मिलने वाले एडवांस फीचर्स कीमत को पूरी तरह जस्टिफाई करते हैं।

डिजाइन और फीचर्स

बाइक का डिजाइन पहले जैसा ही है, जिसमें ट्विन LED प्रोजेक्टर हेडलाइट और LED टेल लाइट दी गई है। इसमें स्प्लिट सीट, विंगलेट्स और एकदम एग्रेसिव स्टांस है जो इसे रेसिंग लुक देता है।

फीचर्स की बात करें तो इसमें राइडिंग मोड्स, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS और क्रूज कंट्रोल जैसे कई प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं।

ब्रेकिंग और सस्पेंशन

इसमें फ्रंट में इनवर्टेड टेलिस्कोपिक फोर्क और रियर में प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक दिया गया है। ब्रेकिंग सिस्टम में आगे 300mm डिस्क ब्रेक और पीछे 240mm डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जो 17-इंच के अलॉय व्हील्स पर लगे हैं।