SUV का क्रेज भी नहीं रोक पाया WagonR की रफ्तार! अक्टूबर में बनी नंबर 1 कार, देखें टॉप 10 की लिस्ट

अक्टूबर 2026 में भारतीय कार बाजार में एक बार फिर Maruti Suzuki का दबदबा देखने को मिला। देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली 10 कारों की लिस्ट में कंपनी के छह मॉडल शामिल रहे। इस बार Maruti Suzuki WagonR ने बिक्री के मामले में पहला स्थान हासिल किया, जबकि Brezza ने Tata Nexon को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल किया। दिलचस्प बात यह है कि SUV की बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद एक हैचबैक देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी।

advertisement

WagonR बनी देश की नंबर 1 कार

अक्टूबर 2026 में Maruti Suzuki WagonR की कुल 23,747 यूनिट्स बिकीं। इसी के साथ यह देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई।

दूसरे स्थान पर Maruti Suzuki Brezza रही, जिसकी 22,436 यूनिट्स की बिक्री हुई। वहीं, Tata Nexon 21,966 यूनिट्स के साथ तीसरे नंबर पर रही।

Brezza और Nexon के बीच महज 470 यूनिट्स का अंतर रहा। इससे साफ है कि कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में दोनों कारों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा बनी हुई है।

Baleno, Dzire और Ertiga ने भी दिखाया दम

चौथे स्थान पर Maruti Suzuki Baleno रही, जिसकी अक्टूबर में 20,919 यूनिट्स बिकीं। इसके बाद पांचवें नंबर पर Dzire ने जगह बनाई। इस सेडान की 20,649 यूनिट्स की बिक्री हुई।

वहीं, Maruti Suzuki Ertiga ने 20,641 यूनिट्स के साथ छठा स्थान हासिल किया। खास बात यह रही कि Dzire और Ertiga की बिक्री में सिर्फ आठ यूनिट्स का अंतर था।

इन आंकड़ों से पता चलता है कि हैचबैक और SUV के अलावा सेडान और MPV सेगमेंट में भी अच्छी मांग बनी हुई है।

Tata Punch और Fronx भी टॉप 10 में शामिल

Tata Motors की Punch ने अक्टूबर में 20,525 यूनिट्स की बिक्री के साथ सातवां स्थान हासिल किया। वहीं, Maruti Suzuki Fronx 20,014 यूनिट्स के साथ आठवें नंबर पर रही।

दोनों कारों ने महीने के दौरान 20,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार किया। Tata Motors के लिए Nexon और Punch का टॉप 10 में शामिल होना महत्वपूर्ण रहा। हालांकि, इस लिस्ट में Maruti Suzuki की मौजूदगी सबसे ज्यादा रही।

Scorpio ने बनाई जगह, Swift दसवें नंबर पर

Mahindra की लोकप्रिय SUV Scorpio ने भी अक्टूबर की टॉप 10 लिस्ट में अपनी जगह बनाई। Scorpio की कुल 19,353 यूनिट्स बिकीं और यह नौवें स्थान पर रही।

वहीं, Maruti Suzuki Swift 18,866 यूनिट्स के साथ दसवें नंबर पर रही। इस तरह अक्टूबर की टॉप 10 लिस्ट में कई SUV शामिल रहीं, लेकिन सबसे ज्यादा बिक्री का खिताब WagonR के नाम रहा।

अक्टूबर 2026 की टॉप 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारें

सोर्स: इंडस्ट्री डेटा

advertisement

Maruti Suzuki का दबदबा बरकरार

अक्टूबर 2026 की टॉप 10 कारों की लिस्ट में Maruti Suzuki के छह मॉडल शामिल रहे। इनमें WagonR, Brezza, Baleno, Dzire, Ertiga, Fronx और Swift में से सात मॉडल हैं।

वहीं, Tata Motors के दो मॉडल Nexon और Punch शामिल रहे, जबकि Mahindra की Scorpio ने भी अपनी जगह बनाई।

SUV सेगमेंट की मजबूत मौजूदगी के बावजूद WagonR का पहले स्थान पर रहना दिखाता है कि भारतीय बाजार में किफायती हैचबैक कारों की मांग अभी भी बनी हुई है।