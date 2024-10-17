Royal Enfield प्रेमियों के लिए अच्छी खबर, इस तारिख को आ रही है Royal Enfield की पहली इलेक्ट्रिक बाइक

Royal Enfield ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक का पहला टीज़र जारी किया है, जो 4 नवंबर 2024 को ग्लोबल स्तर पर लॉन्च होगी। इस बाइक का टीज़र इटली में होने वाले EICMA Motor Show से एक दिन पहले पेश किया जाएगा। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इस बाइक की तकनीकी विशेषताओं या कीमत के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है।

advertisement

Dedicated Instagram Handle

कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक बाइक के लिए एक डेडिकेटेड इंस्टाग्राम हैंडल @royalenfieldev बनाया है। इस पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें बाइक को पैराशूट के जरिए पृथ्वी पर उतरते हुए दिखाया गया है। यह टीज़र बाइक के लिए उत्सुकता को और बढ़ा रहा है, जिससे बाइक लवर्स और फैंस की उम्मीदें और बढ़ गई हैं।

Design and Features

रिपोर्ट्स के अनुसार, Royal Enfield की इस इलेक्ट्रिक बाइक का डिजाइन क्लासिकल स्टाइल वाले बॉबर जैसा हो सकता है। हालांकि, बाइक के तकनीकी पहलुओं पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन इसमें एक बड़ी बैटरी और फ्रंट में चार्जिंग पोर्ट होने की संभावना है।

आधिकारिक लॉन्चिंग नजदीक

इस बाइक को पहले भी टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। पिछले साल नवंबर में EICMA मोटर शो में इसे एक कॉन्सेप्ट मॉडल के रूप में पेश किया गया था। अब जब इसकी आधिकारिक लॉन्चिंग नजदीक है, तो बाइक के दीवानों में इसकी पहली झलक देखने की उत्सुकता बढ़ गई है।

भारत में लॉन्चिंग की उम्मीदें

हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि Royal Enfield की इलेक्ट्रिक बाइक भारत में कब लॉन्च होगी। जैसे ही 4 नवंबर को इसकी लॉन्चिंग होगी, अधिक जानकारी उपलब्ध होगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह बाइक भारतीय बाजार में भी दस्तक देती है, जहां इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है।