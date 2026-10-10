नोएडा में खुलेगा Tesla का नया सेंटर, जानें कहां मिलेगी टेस्ट ड्राइव की सुविधा

टेस्ला भारतीय बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कंपनी फिलहाल नए कार मॉडल लॉन्च करने के बजाय अपने सेल्स नेटवर्क का विस्तार कर रही है। इसी कड़ी में टेस्ला दिल्ली-एनसीआर में अपना तीसरा एक्सपीरियंस सेंटर खोलने जा रही है। यह सेंटर उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनाया जाएगा। इससे ग्राहकों को कंपनी की गाड़ियों को देखने, उनकी टेस्ट ड्राइव लेने और कार ऑर्डर करने की सुविधा मिलेगी।

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नोएडा के सेक्टर 98 में खुलेगा टेस्ला का सेंटर

टेस्ला ने 9 अक्टूबर को अपने नए एक्सपीरियंस सेंटर की जानकारी दी। यह सेंटर नोएडा के सेक्टर 98 स्थित स्काईमार्क वन में होगा। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसके खुलने की तारीख का ऐलान नहीं किया है।

इस सेंटर पर आने वाले ग्राहक टेस्ला की गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव ले सकेंगे। इसके अलावा वे अपनी पसंद की कार का ऑर्डर भी दे पाएंगे। इस तरह नोएडा और आसपास के इलाकों में रहने वाले ग्राहकों के लिए टेस्ला की गाड़ियों तक पहुंचना आसान हो सकता है।

(Photo: Aaj Tak)

उत्तर प्रदेश में टेस्ला का पहला एक्सपीरियंस सेंटर

नोएडा उत्तर प्रदेश का पहला शहर होगा, जहां टेस्ला अपना एक्सपीरियंस सेंटर खोलने जा रही है। वहीं, दिल्ली-एनसीआर में यह कंपनी का तीसरा सेंटर होगा। इससे पहले टेस्ला दिल्ली के एयरोसिटी और गुरुग्राम के सोहना रोड पर अपने एक्सपीरियंस सेंटर खोल चुकी है।

तीसरे सेंटर के खुलने से कंपनी को ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। हालांकि, नोएडा के इस सेंटर पर फिलहाल केवल गाड़ियों की बिक्री से जुड़ा काम होगा। यहां रिपेयर और सर्विस की सुविधा अभी नहीं मिलेगी।

भारत में इन दो कारों की बिक्री कर रही टेस्ला

भारतीय बाजार में टेस्ला मॉडल वाई रियर व्हील ड्राइव और मॉडल वाई एल बेच रही है। कंपनी की बिक्री में भी सुधार देखने को मिला है, खासकर मॉडल वाई को नई कीमत पर लॉन्च करने के बाद।

पांच सीटों वाली टेस्ला मॉडल वाई प्रीमियम एक रियर व्हील ड्राइव कार है। इसकी क्लेम्ड रेंज 500 किलोमीटर है। इसमें पावर्ड फोल्डिंग सीट्स मिलती हैं। कंपनी के मुताबिक, यह कार 5.9 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 50.89 लाख रुपये है।

वहीं, टेस्ला मॉडल वाई एल एक ऑल व्हील ड्राइव एसयूवी है। इसमें तीन रो वाली सीटिंग दी गई है और छह लोग बैठ सकते हैं। इसकी क्लेम्ड रेंज 681 किलोमीटर है। कंपनी का दावा है कि यह कार 5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 61.99 लाख रुपये है।

दोनों कारों में मिलते हैं AI फीचर्स

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टेस्ला की दोनों कारों में ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट की सुविधा मिलती है। इसके जरिए नए फीचर्स जोड़े जा सकते हैं और मौजूदा फीचर्स को अपडेट किया जा सकता है। इनमें ग्रॉक यानी टेस्ला एआई असिस्टेंट भी मिलता है, जो कई भारतीय भाषाओं में काम करता है।

नोएडा में नया एक्सपीरियंस सेंटर खोलने के साथ टेस्ला भारतीय बाजार में अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल कंपनी का फोकस ग्राहकों को अपनी गाड़ियों से जोड़ने और सेल्स नेटवर्क का विस्तार करने पर है।