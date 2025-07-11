भारत में एंट्री के लिए तैयार Tesla, इन दिन मुंबई में खुलेगा पहला एक्सपीरियंस सेंटर

दुनिया की सबसे चर्चित इलेक्ट्रिक कार कंपनी Tesla अब ऑफिशियली तौर पर भारत में कदम रखने जा रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार 15 जुलाई को कंपनी मुंबई के Jio World Drive मॉल में अपना पहला Experience Centre लॉन्च करेगी।

मुंबई में होगा प्रीमियम शोरूम

Tesla का यह शोरूम 4,000 स्क्वायर फीट में फैला होगा। यह शोरूम मुंबई के सबसे प्रीमियम मॉल में स्थित होगा। यह जगह Apple के फ्लैगशिप स्टोर के पास है। इससे कंपनी अपनी ब्रांड वैल्यू को और मजबूती देना चाहती है। यहां ग्राहक Tesla की इलेक्ट्रिक कारें और टेक्नोलॉजी को करीब से देख और समझ सकेंगे।

Tesla धीरे-धीरे भारत में अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। जून में कंपनी ने मुंबई के कुर्ला वेस्ट में एक सर्विस सेंटर के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी लीज पर ली थी। इसके साथ ही कंपनी के पास अब भारत में कुल चार प्रमुख लोकेशन न्यू मुंबई एक्सपीरियंस सेंटर, मुंबई का सर्विस सेंटर, पुणे का इंजीनियरिंग हब, बेंगलुरु में रजिस्टर ऑफिस के साथ ही मुंबई के BKC (Bandra Kurla Complex) के पास से काम कर रही है।

पिछले महीने Tesla India के हेड प्रशांत मेनन ने इस्तीफा दिया। बता दें ये कंपनी के चीन स्थित अधिकारी हैं जो भारत के ऑपरेशन को देख रहे थे।

हालांकि Tesla ने भारत में फिजिकल मौजूदगी बढ़ा ली है, लेकिन अभी तक उसने यहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की कोई पुष्टि नहीं की है। भारत सरकार कई बार कह चुकी है कि अगर Tesla लोकल प्रोडक्शन शुरू करे तो उसे टैक्स बेनिफिट दी जा सकती है। फिलहाल टेस्ला सिर्फ इंपोर्टेड कारें बेचने में दिलचस्पी दिखा रही है।

Tesla इस समय ग्लोबल मार्केट में बिक्री घटने और स्टॉक प्राइस में गिरावट जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। पिछले 6 महीनों में इसके शेयर 23% तक गिर चुके हैं, ऐसे में भारत जैसे नए मार्केट में कंपनी की एंट्री उसके लिए जरूरी हो गई है।