Tesla की कार खरीदने के लिए अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं! नोएडा में खुला पहला Experience Centre, जानें लोकेशन और सुविधाएं

अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी Tesla ने भारत में अपने नेटवर्क का विस्तार करते हुए नोएडा में नया Experience Centre शुरू किया है। यह सेंटर सेक्टर 98 स्थित Skymark One में खोला गया है। कंपनी ने 9 अक्टूबर को इसकी घोषणा की थी। अब नोएडा और आसपास के इलाकों के ग्राहक Tesla की इलेक्ट्रिक कारों को करीब से देख सकेंगे, टेस्ट ड्राइव बुक कर सकेंगे और कार खरीदने के लिए ऑर्डर भी दे सकेंगे।

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नोएडा में कहां खुला Tesla का नया सेंटर?

Tesla का नया Experience Centre नोएडा के सेक्टर 98 में Skymark One बिल्डिंग में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश में कंपनी का पहला Experience Centre है।

इससे पहले Tesla दिल्ली के एरोसिटी और गुरुग्राम के सोहना रोड पर अपने सेंटर खोल चुकी है। नोएडा में नए सेंटर के साथ दिल्ली-NCR में कंपनी के कुल तीन सेल्स टचपॉइंट हो गए हैं।

कौन सी Tesla कारें देखने को मिलेंगी?

कंपनी के मुताबिक, नोएडा Experience Centre में Tesla Model Y Premium Rear-Wheel Drive और Model Y L को प्रदर्शित किया जाएगा।

ग्राहक यहां दोनों इलेक्ट्रिक कारों के फीचर्स और डिजाइन की जानकारी ले सकेंगे। साथ ही टेस्ट ड्राइव बुक करने और कार का ऑर्डर देने की सुविधा भी मिलेगी।

EMI पर भी खरीद सकेंगे Tesla की कार

Tesla ने दोनों मॉडलों के लिए फाइनेंसिंग विकल्प उपलब्ध होने की जानकारी दी है। ग्राहक डाउन पेमेंट और मासिक EMI के जरिए कार खरीदने की योजना बना सकते हैं।

कंपनी के मुताबिक, फाइनेंसिंग के लिए सात साल तक की अवधि का विकल्प दिया गया है। हालांकि, EMI और डाउन पेमेंट की वास्तविक रकम चुने गए मॉडल और फाइनेंसिंग शर्तों पर निर्भर करेगी।

नोएडा के ग्राहकों को क्या होगा फायदा?

अब तक नोएडा और आसपास के ग्राहकों को Tesla की कार देखने या खरीदने के लिए दिल्ली या गुरुग्राम जाना पड़ सकता था। नए सेंटर के खुलने से गौतम बुद्ध नगर और पूर्वी NCR के ग्राहकों को स्थानीय स्तर पर कंपनी की सेवाएं मिल सकेंगी।

भारत के शहरी इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए Tesla लगातार रिटेल नेटवर्क का विस्तार कर रही है।

ध्यान दें: कंपनी की ओर से जारी जानकारी में नोएडा सेंटर के अलग से उद्घाटन की तारीख स्पष्ट नहीं की गई है।