₹13.99 लाख में लॉन्च हुई Tata Sierra Dark Edition! जानिए Creta Knight से कीमत, पावर और फीचर्स में कितनी अलग

टाटा मोटर्स ने Sierra Dark Edition को ₹13.99 लाख की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है। ब्लैक थीम वाली SUV खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए इसका मुकाबला Hyundai Creta Knight Edition से है। Creta S(O) Knight Summer Edition के पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट की सूचीबद्ध शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹14.39 लाख है। यानी दोनों के शुरुआती वेरिएंट की कीमत में करीब ₹40,000 का अंतर है। हालांकि, इनकी स्टाइलिंग, इंजन और मिलने वाले फीचर्स अलग हैं।

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लुक और डिज़ाइन

Sierra Dark Edition में Friesian Black एक्सटीरियर, डार्क अलॉय व्हील और #DARK बैज मिलते हैं। इसके केबिन में ब्लैक और पर्पल थीम दी गई है।

वहीं, Creta Knight Edition में ब्लैक ग्रिल, डार्क एक्सटीरियर एलिमेंट्स और खास केबिन फिनिश मिलते हैं। दोनों SUV ब्लैक थीम के साथ आती हैं, लेकिन इनके डिजाइन का अंदाज अलग है।

इंजन और पावर

Sierra Dark Edition में 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 106 PS की पावर और 145 Nm का टॉर्क देता है। इसका 1.5 लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 160 PS की पावर और 255 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, 1.5 लीटर डीजल इंजन 118 PS की पावर देता है। दूसरी ओर,

Creta Knight Edition का 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन 115 PS की पावर और 143.8 Nm का टॉर्क देता है। इसका 1.5 लीटर डीजल इंजन 116 PS की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। Sierra Dark Edition में टर्बो-पेट्रोल का अतिरिक्त विकल्प मिलता है, जो Creta Knight Edition में उपलब्ध नहीं है।

फीचर्स में क्या अंतर है?

Sierra Dark Edition के ऊंचे वेरिएंट में तीन स्क्रीन वाला डैशबोर्ड, 12-स्पीकर JBL ऑडियो सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2+ ADAS जैसे फीचर्स मिलते हैं।

वहीं, Creta Knight Edition के चुनिंदा वेरिएंट में डुअल 10.25-इंच स्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 8-स्पीकर Bose ऑडियो सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS जैसे फीचर्स उपलब्ध हैं।

खरीदने से पहले यह ध्यान रखें: दोनों गाड़ियों की शुरुआती कीमतों की तुलना का मतलब यह नहीं है कि उनके बेस वेरिएंट में ऊपर बताए गए सभी फीचर्स मिलेंगे। इंजन, गियरबॉक्स और सुविधाएं चुने गए वेरिएंट के अनुसार बदलती हैं। इसलिए खरीदारी से पहले एक समान बजट वाले वेरिएंट की कीमत और फीचर लिस्ट की तुलना करना जरूरी है।