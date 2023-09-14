Tata Nexon का नया फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च, कीमत 8 लाख से शुरू

scorecardresearch
मॉडल के एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर तक में काफी बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें अब स्पिलट-हेडलैंप सेटअप भी दिया गया है। इतना ही नहीं इसके ग्रिल सेक्शन पर टाटा का लोगो भी लगा है, जो काफी आकर्षक है। हेडलाइट्स के लिचे की ओर एक बड़ा ग्रिल मिलता है जो एक ट्रेपोजॉइडल हाउसिंग में रखा गया है, जिसके दोनों साइड एक मोटी प्लास्टिक की पट्टी भी लगी हुई है। नई Facelift में सीक्वेंशियल LED डेटाइम रनिंग लाइट भी दिया गया है।

New Delhi,UPDATED: Sep 14, 2023 18:12 IST
टाटा मोटर्स ने सबसे ज्यादा बिकने वाली नेक्सॉन का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया है। Tata मोटर्स लगातार अपने वाहनों को नई तकनीक और फीच्रस के साथ अपडेट कर रहा है। टाटा मोटर्स ने अपनी मोस्ट अवेटेड कार Tata Nexon के फेसलिफ्टेड वेरिएंट को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 8.09 लाख रुपय एक्स-शोरूम है। ये SUV 11 वेरिएंट और 6 कलर में उपलब्ध होगी। इंटरेस्टेड ग्राहक इसकी बुकिंग 21,000 रुपय देकर बुक कर सकते हैं। 

Tata Nexon facelift में फीचर्स के तौर पर 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेंमेंट सिस्टम, दूसरी स्क्रीन के तौर पर 10.25 इंच का फुल-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलता है।360-डिग्री कैमरा, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एयर प्यूरिफायर, 6 एयरबैग, ईएससी, सभी सीटों के लिए तीन-पॉइंट सीट बेल्ट, आईएसओफिक्स के साथ-साथ इमरजेंसी और ब्रेकडाउन कॉल असिस्टेंट भी मिलता है।

Sep 14, 2023