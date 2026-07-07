जुलाई में टाटा मोटर्स का बड़ा ऑफर! Curvv EV पर ₹3.35 लाख तक की बचत, Harrier EV समेत कई मॉडल्स पर भी डिस्काउंट
इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे ग्राहकों के लिए जुलाई का महीना खास हो सकता है। Tata Motors ने अपनी कई ईवी गाड़ियों पर बड़े फायदे पेश किए हैं। कुछ मॉडल्स पर बचत इतनी ज्यादा है कि नई इलेक्ट्रिक कार लेने वालों के लिए यह डील ध्यान खींच सकती है।
In Short
- टाटा कर्व ईवी पर इस महीने सबसे बड़ा ऑफर मिल रहा है। इसके पुराने यानी प्री एक्स सीरीज वेरिएंट्स पर 3 लाख रुपये तक का कैश डिस्काउंट मिल सकता है।
- टाटा हैरियर ईवी पर सीधा कैश डिस्काउंट नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर 2.75 लाख रुपये तक का फायदा मिल सकता है। इसमें कंपनी सपोर्ट, लॉयल्टी बोनस और एक्सचेंज या स्क्रैपेज बेनिफिट शामिल हैं।
- टाटा पंच ईवी और टियागो ईवी पर भी अच्छी बचत का मौका है। दोनों पर 1.45 लाख रुपये तक का फायदा मिल सकता है, जबकि नेक्सॉन ईवी पर 50,000 रुपये तक का ऑफर है।
EV Discount Alert: ईवी मार्केट में इस समय लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए कंपनियां नए-नए ऑफर दे रही हैं। जुलाई में टाटा मोटर्स ने भी अपनी इलेक्ट्रिक कारों पर बड़ी बचत का मौका दिया है। यह ऑफर खासकर उन लोगों के लिए काम का हो सकता है, जो बजट में ज्यादा वैल्यू वाली ईवी देख रहे हैं। अब सवाल है कि कर्व ईवी पर सबसे बड़ा डिस्काउंट कितना मिल रहा है?
कर्व ईवी पर सबसे बड़ा डिस्काउंट
टाटा मोटर्स ने जुलाई 2026 में अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 3.35 लाख रुपये तक के फायदे दिए हैं। इस महीने सबसे बड़ा ऑफर टाटा कर्व ईवी पर मिल रहा है। इसके प्री एक्स सीरीज वेरिएंट्स पर 3 लाख रुपये तक का कैश डिस्काउंट मिल सकता है।
इसके अलावा डीलरशिप और खरीदने वाले व्यक्ति की प्रोफाइल के हिसाब से कुछ और फायदे भी मिल सकते हैं। यानी अगर कोई कर्व ईवी का पुराना वेरिएंट लेने के लिए तैयार है, तो उसके लिए यह अच्छा मौका हो सकता है। अब सवाल है कि टाटा हैरियर ईवी पर कितनी बचत हो सकती है?
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हैरियर ईवी पर 2.75 लाख रुपये तक फायदा
टाटा हैरियर ईवी पर सीधे कैश डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इस पर कुल 2.75 लाख रुपये तक के फायदे मिल सकते हैं। इसमें 1 लाख रुपये तक कंपनी सपोर्ट, 1 लाख रुपये तक लॉयल्टी बोनस और 75,000 रुपये तक एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस शामिल है।
यह ऑफर उन लोगों के लिए काम का हो सकता है, जो अपनी पुरानी कार बदलकर नई इलेक्ट्रिक एसयूवी लेना चाहते हैं। हैरियर ईवी टाटा की बड़ी इलेक्ट्रिक एसयूवी में आती है और इस पर मिल रहा फायदा लोगों को अच्छा लग सकता है। अब सवाल है कि पंच ईवी और टियागो ईवी पर कितनी बचत मिल रही है?
पंच ईवी और टियागो ईवी पर भी ऑफर
टाटा पंच ईवी के प्री फेसलिफ्ट लॉन्ग रेंज वेरिएंट्स पर 1.45 लाख रुपये तक का फायदा मिल सकता है। वहीं मीडियम रेंज वर्जन पर 1.25 लाख रुपये तक के ऑफर मिल रहे हैं। यह फायदा वेरिएंट के हिसाब से बदल सकता है।
टाटा टियागो ईवी पर भी जुलाई में 1.45 लाख रुपये तक के फायदे दिए जा रहे हैं। इसके लॉन्ग रेंज वेरिएंट्स पर ज्यादा ऑफर है, जिसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कंपनी सपोर्ट शामिल हो सकता है। मीडियम रेंज वेरिएंट्स पर ऑफर थोड़े कम हैं।
अब सवाल है कि नेक्सॉन ईवी पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है?
नेक्सॉन ईवी पर सबसे कम डिस्काउंट
टाटा नेक्सॉन ईवी पर इस महीने 50,000 रुपये तक का फायदा मिल रहा है।
इसमें 15,000 रुपये तक कैश डिस्काउंट और 35,000 रुपये तक एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस शामिल है। यह ऑफर सभी वेरिएंट्स पर मिलने की बात कही जा रही है।