Tata Motors ने पेश किया Tata Punch का स्पेशल CAMO एडिशन

टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने अपने सबसे सफल मॉडल, यानी टाटा पंच (Tata Punch) का स्पेशल CAMO एडिशन लॉन्च किया है। यह खास एडिशन नए सीवीड ग्रीन रंग में उपलब्ध है, जिसमें आकर्षक व्हाइट रूफ और R16 चारकोल ग्रे एलॉय व्हील्स शामिल हैं।

Adarsh Garg
Delhi,UPDATED: Oct 7, 2024 11:28 IST

टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने अपने सबसे सफल मॉडल, यानी टाटा पंच (Tata Punch) का स्पेशल CAMO एडिशन लॉन्च किया है। यह खास एडिशन नए सीवीड ग्रीन रंग में उपलब्ध है, जिसमें आकर्षक व्हाइट रूफ और R16 चारकोल ग्रे एलॉय व्हील्स शामिल हैं।

Tata Punch CAMO Special Edition Price

इस स्पेशल एडिशन की एक्स-शोरूम कीमत 8,44,900 रुपये है। टाटा पंच भारत की नंबर 1 बिकने वाली कारों में से एक है, और इस नए एडिशन ने इसे और भी आकर्षक बना दिया है।

Tata Punch CAMO में कई खास फीचर्स शामिल हैं

10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम: जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay के साथ आता है।
वायरलेस चार्जर: ड्राइविंग के दौरान आपके डिवाइस को चार्ज करने की सुविधा।
रियर एसी वेंट: सभी यात्रियों के लिए आरामदायक वातावरण।
तेज़ सी-टाइप यूएसबी चार्जर और आर्मरेस्ट: अतिरिक्त सुविधाएं जो ड्राइविंग अनुभव को बेहतर बनाती हैं।

इसमें 187 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस और कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन है, जो इसे भारतीय सड़क परिस्थितियों में बेहतरीन बनाता है।

बिक्री का नया बेंचमार्क

टाटा पंच ने मात्र 10 महीनों में 1 लाख यूनिट्स की बिक्री की है और 34 महीनों में 4 लाख का आंकड़ा पार करने का नया बेंचमार्क स्थापित किया है। यह भारत की सबसे सुरक्षित सब-कॉम्पैक्ट SUVs में से एक है, जिसने 2021 GNCAP सेफ्टी नॉर्म्स के तहत 5 स्टार रेटिंग हासिल की है।

ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा

Tata Punch CAMO को अब टाटा मोटर्स की वेबसाइट पर ऑनलाइन बुक किया जा सकता है। यह पेट्रोल, डुअल-सिलेंडर CNG और इलेक्ट्रिक (EV) वेरिएंट्स में उपलब्ध है।

उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया

टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के चीफ कमर्शियल ऑफिसर विवेक श्रीवत्स ने कहा कि टाटा पंच को इसके शानदार डिजाइन, वर्सटाइल प्रदर्शन और सुरक्षा के लिए काफी सराहना मिली है। उन्होंने बताया कि इसने एसयूवी विशेषताओं को एक कॉम्पैक्ट पैकेज में पेश कर एक नया सेगमेंट स्थापित किया है।

टाटा पंच CAMO एडिशन के लॉन्च से टाटा मोटर्स ने एक बार फिर से भारतीय बाजार में अपनी स्थिति मजबूत की है।
 

