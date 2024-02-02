Bharat Mobility Expo में Tata ने पेश कीं ईको-फ्रेंडली कारें

Bharat Mobility Global Expo 2024 Delhi के Bharat Mandpam में शुरू हो गया है। यह देश का पहला मेगा मोबिलिटी-शो है। 3 फरवरी तक चलने वाले इस इवेंट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के रिसर्च, कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी होगी। इसमें दुनियाभर की नोटेबल टेक और ऑटो कंपनियां सहित 50 से अधिक देशों के 600 से ज्यादा एग्जीबिटर शामिल हो रहे रहे हैं। एक्सपो में BMW, फोर्स, होंडा कार, हुंडई, इसुजु, महिंद्रा, मर्सिडीज बेंज, MG, स्कोडा, टाटा मोटर्स और टोयोटा जैसे ग्लोबल लीडर्स अपने प्रोडक्ट्स पेश करेंगे।

टाटा मोटर्स ने पेश किए 8 ईको-फ्रेंडली पैसेंजर व्हीकल

पहले दिन टाटा मोटर्स ने कर्व SUV कूपे का प्रोडक्शन मॉडल पेश कर दिया है। इसके अलावा कंपनी ने 8 ईको-फ्रेंडली पेसेंजर व्हीकल पेश किए। इसमें नेक्सन iCNG, न्यू सफारी डार्क एडिशन कॉन्सेप्ट, टाटा कर्व कॉन्सेप्ट, अल्ट्रोज रेसर कॉन्सेप्ट, टाटा सफारी, पंच ev, नेक्सॉन ev डार्क एडिशन, हेरियर ev कॉन्सेप्ट शामिल हैं। वहीं, टाटा ने 10 मोस्ट एडवांस्ड, एफिशिएंट और ईको-फ्रेंडली कमर्शियल व्हीकल पेश किए। इनमें प्राइमा 5530.S LNG, प्राइमा H.55S, प्राइमा E.28 K, अल्ट्रा E.9, Ace CNG 2.0, Ace EV, इन्ट्रा बाय-फ्यूल, मेग्ना EV, स्टारबस फ्यूल सेल EV और स्टारबस EV शामिल हैं।

1.5 लीटर के डीजल इंजन के साथ आएगी टाटा कर्व

टाटा ने कर्व का ICE मॉडल पेश कर दिया है। इसमें टाटा नेक्सन फेसलिफ्ट के जैसा इंजन और ट्रांसमिशन सेटअप मिलेगा। अपकमिंग कर्व SUV कूपे के ICE वर्जन में 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलेगा, जो 113bhp की पावर और 260Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन के लिए इसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाएगा। पेट्रोल वैरिएंट में टाटा का नया 1.2L टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 125PS और 225Nm का आऊटपुट जेनरेट करेगा। टाटा कर्व को इसी साल करीब 10 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत के आस-पास लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।

500 किलोमीटर की रेंज के साथ आएगी कर्व ईवी

टाटा की एक्टिव.ईवी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड, कर्व एसयूवी इलेक्ट्रिक मॉडल में 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज मिलने की उम्मीद है। एक्सपो में ऑरेंज कलर में शोकेज किया गया प्रोडक्शन मॉडल पिछले साल ऑटो एक्सपो 2023 में पेश किए गए कांसेप्ट मॉडल के समान है। यह ब्रांड के नए डिजाइन लैंग्वेज के साथ आएगी, जिसमें एक खास ग्रिल, चौड़े एयर डैम के साथ एक फ्रंट बम्पर, हेडलैंप क्लस्टर और अपडेटेड हैरियर और सफारी SUV की तरह फॉग लैंप असेंबली शामिल है। डिजाइन एलिमेंट्स में सीक्वेंशियल टर्न सिग्नल, चौकोर व्हील आर्च, पिंसर-स्टाइल ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स और एक मजबूत बॉडी क्लैडिंग दी गई है। विंडो को क्रोम से तैयार किया गया है और कर्व फ्लश-टाइप डोर हैंडल पेश करने वाला पहला टाटा मॉडल होगा। रियर प्रोफाइल में स्लोप रूफ के साथ एक क्लीन बम्पर, एक फुल वाइड एलईडी लाइट स्ट्रिप, बम्पर-इंटीग्रेटेड टेललैंप और एक स्प्लिट एयरो रियर स्पॉइलर है।

कर्व में मिलेंगे नेक्सन जैसे फीचर

टाटा कर्व के डायमेंशन की बात करें तो इसकी लेंथ 4,308mm, विड्थ 1,810mm और हाइट 1,630mm है, जबकि व्हीलबेस 2,560mm और बूट स्पेस 422-लीटर है। इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले के साथ 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा, पैनोरमिक सनरूफ, 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, वायरलेस चार्जिंग पैड, वेंटीलेटेड फ्रंट सीटें, एयर प्यूरीफायर और एक प्रीमियम ऑडियो सिस्टम मिलेगा।

टाटा नेक्सन का iCNG कॉन्सेप्ट मॉडल रिवील

टाटा ने नेक्सन का iCNG कॉन्सेप्ट मॉडल रिवील कर दिया है। यह गाड़ी ट्विन-सिलेंडर तकनीक से लैस है। टाटा नेक्सन iCNG में 1.2-लीटर का 3-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 118bhp की पावर और 170Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन को 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड AMT और नए 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। हालांकि, अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि CNG पावरट्रेन में कौन-सा ट्रांसमिशन विकल्प मिलेगा। नेक्सन CNG की कीमत 9 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) के आसपास रहने की उम्मीद है।

सीधे CNG पर भी चल सकेगी नेक्सॉन iCNG

टाटा नेक्सन के CNG मॉडल में सिंगल इंजन कंट्रोल यूनिट (ECU) का उपयोग किया गया है। इससे कार सीधे CNG पर भी चल सकती है। CNG कम होने पर कार अपने आप पेट्रोल मोड में शिफ्ट हो जाएगी। इसके अलावा, एक माइक्रो स्विच भी है, जो फ्यूल भरने के दौरान कार को सेफ रखता है। यह CNG रिसाव का खुद पता लगाकर ऑटोमैटिक पेट्रोल फ्यूल में ट्रांसफर्ड हो जाता है।

मारुति सुजुकी ने दो कॉन्सेप्ट गाड़ियां पेश कीं

मारुति ने एक्सपो में अपनी पहली कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक SUV 'eVX' और वैगन-R फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल को शोकेस किया है। दोनों कारों को पिछले साल ऑटो एक्सपो में पहली बार अनवील किया गया था। मारुति सुजुकी eVX की बात करें तो यह कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक कार है, जिसे इस साल के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है।

एक बार फुल चार्ज करने पर 550km तक चलेगी eVX

यह कॉन्सेफ्ट SUV अपराइट पोश्चर और कमांडिंग हाई-सीटिंग के साथ भविष्य की SUV डिजाइन की एक झलक पेश करती है। कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक SUV eVX में 60KWh की बैटरी दी गई है। यह कार एक बार फुल चार्ज करने पर 550km तक की ड्राइविंग रेंज देगी।

eVX देखने में ट्रेडिशनल SUV से एकदम अलग

इमोशनल वर्सेटाइल क्रूजर के ब्रॉड कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड eVX देखने में ट्रेडिशनल SUV से एकदम अलग है। eVX का अपराइट पोस्चर, हॉरिजॉन्टल हुड, कमांडिंग हाई सीटिंग, मैक्सिमम केबिन साइज, लॉन्ग व्हीलबेस, बिग व्हील्स, हाई ग्राउंड क्लीयरेंस और सिग्नेचर LED लाइट एलिमेंट्स सुजुकी की SUV हेरिटेज के प्रमुख डिजाइन एलिमेंट्स हैं। भविष्य की डिजाइन को ध्यान में रखते हुए इसे एयरोडायनेमिक प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। यह सभी खूबियां इसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाली कार के रूप में दूसरों से अलग बनाती है।

अगले साल लॉन्च होगी वैगनआर फ्लेक्स-फ्यूल

मारुति ने फ्लेक्स फ्यूल से चलने वाली वैगन आर प्रोटोटाइप को पेश किया है। यह कार E85 फ्यूल पर भी चल सकती है। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल 20%-85% इथेनॉल ब्लेंडिंग पर चलने के लिए डेवलप किए गए हैं। गैसोलीन फ्यूल और E85 फ्यूल की कीमतों के बीच बड़े अंतर का फायदा प्रदान करने के साथ ही ये व्हीकल गैसोलीन के समान ही परफॉर्मेंस और बेहतर रनिंग कॉस्ट प्रदान करते हैं। इसका डिजाइन स्टैंडर्ड मॉडल की तरह है, लेकिन एक्सटीरियर में फ्लेक्स-फ्यूल ग्राफिक्स के साथ पेंट स्कीम मिली है। इसमें 1.2-लीटर, नैचुरली एस्पिरेटेड, 4-सिलेंडर इंजन दिया है, जो 88.5bhp की पावर और 113Nm का टॉर्क पैदा करता है। इंजन 85 फीसदी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से चल सकता है। गाड़ी को अलगे साल लॉन्च किया जा सकता है और कीमत 8.5 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो सकती है।

हुंडई पेश करेगी अपनी पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार

हुंडई मोटर इंडिया इवेंट में अपने स्मार्ट मोबिलिटी समाधान और वैकल्पिक ईंधन टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करेगी। इस दौरान कार मेकर हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली अपनी पहली कार नेक्सो SUV को शोकेज करेगी। इसके अलावा, कंपनी हुंडई क्रेटा, टूसॉन और वरना जैसी कारें भी पेश करेगी, जो ADAS तकनीक से लैस हैं। इनकी नई सेफ्टी फीचर्स के काम करने के तरीके की जानकारी भी देगी। हुंडई ने कहा है कि ग्लोबल एक्सपो 2024 में उसके स्टॉल की थीम 'मोबिलिटी फॉर ऑल' होगी। इसमें रेग्युलर ICE मॉडल से लेकर आयोनिक-5 जैसी इलेक्ट्रिक कारों को पेश किया जाएगा। कार निर्माता का कहना है कि एक्सपो में शामिल होने वाले लोगों के लिए उसकी भविष्य की तकनीक को करीब से देखने के लिए इन वाहनों का अनुभव करने की अनुमति दी जाएगी।

एक्सपो में ग्रीन व्हीकल टेक्नोलॉजी का शोकेस होगा

इसके अलावा एक्सपो में ग्रीन व्हीकल टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट सिस्टम और अर्बन मोबिलिटी सॉल्यूशंस जैसे ड्रोन, बैटरी और चार्जिंग स्टेशन के साथ मोबिलिटी सेक्टर से जुड़े EV, हाइब्रिड, हाईड्रोजन, CNG/LNG, एथेनॉल/बायोफ्यूल में रिसर्च और टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स की प्रदर्शित की गई हैं।

मर्सिडीज बेंज 'EQG SUV कंसेप्ट' शोकेस करेगी

मर्सिडीज बेंज ने बताया कि कंपनी EQG SUV कंसेप्ट को शोकेस करेगी। इसके साथ GLA की फेसलिफ्ट और AMG GLE 53 कूप भी कंपनी इस इवेंट में दिखाएगी। ये दोनों गाड़ियां मर्सिडीज 31 जनवरी को लॉन्च करेगी। इस आयोजन में एथर, बजाज, हिरो, होंड बाइक्स, यामाहा, रॉयल एनफिल्ड, सुजुकी और TVS जैसे टू-व्हीलर लिडर्स भी अपने कंसेप्ट और मॉडल्स को शोकेस करेंगी।

EV मैन्युफैक्चरर विनफास्ट भी कार शोकेस करेगी

इसके अलावा वियतनाम का मविनफास्ट भी इस कार्यक्रम में अपनी गाड़ियों को शोकेस करेगी। इसका आयोजन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर (SIAM) कर रहा है। भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर पैसेंजर व्हीकल्स के लिए दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सेंटर और टू-व्हीलर का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है।