Suzuki V-Strom SX नए कलर में लॉन्च...जानें इस एडवेंचर बाइक में क्या है खास

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया (Suzuki Motorcycle India) ने अपनी एडवेंचर टूरर बाइक V-Strom SX को नए रंग में पेश किया है। कंपनी ने इस बाइक में नया ब्लैक और ग्रे कलर ऑप्शन जोड़ा है। इसके साथ बाइक के ग्राफिक्स में भी बदलाव किया गया है। हालांकि, इसके इंजन, फीचर्स और परफॉर्मेंस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कंपनी ने इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 2,02,118 रुपये रखी है।

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नए रंग के साथ बदला बाइक का लुक

सुजुकी ने V-Strom SX में नया ग्लास स्पार्कल ब्लैक और मेटैलिक मैट फाइब्रोइन ग्रे कलर ऑप्शन दिया है। इसके साथ नए ग्राफिक्स भी मिलते हैं। कंपनी ने बाइक के पुराने कलर ऑप्शन भी बरकरार रखे हैं।

यह बाइक चैंपियन येलो नंबर 2 और ग्लास स्पार्कल ब्लैक, पर्ल ग्लेशियर व्हाइट और मेटैलिक मैट स्टेलर ब्लू के साथ ग्लास स्पार्कल ब्लैक रंग में भी उपलब्ध रहेगी।

कितना दमदार है बाइक का इंजन?

सुजुकी V-Strom SX में 249cc का सिंगल-सिलेंडर, ऑयल-कूल्ड SOHC इंजन दिया गया है। यह इंजन 9,300rpm पर 26.5bhp की पावर और 7,300rpm पर 22.2Nm का टॉर्क जनरेट करता है।

इसमें सुजुकी ऑयल कूलिंग सिस्टम मिलता है। साथ ही सुजुकी ईको परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसका मकसद बेहतर परफॉर्मेंस के साथ ईंधन की बचत करना है।

बाइक में मिलते हैं ये खास फीचर्स

V-Strom SX में आगे 19 इंच और पीछे 17 इंच के पहिए मिलते हैं। इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 205mm है। सुरक्षा के लिए इसमें डुअल-चैनल ABS दिया गया है।

बाइक में LED लाइटिंग, सुजुकी ईजी स्टार्ट सिस्टम और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। इसमें सुजुकी राइड कनेक्ट की सुविधा भी है। इसके अलावा विंडस्क्रीन, नकल कवर, USB चार्जिंग और रियर कैरियर जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

खरीदने पर मिलेगा ₹5,000 का वाउचर

सुजुकी V-Strom SX की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 2,02,118 रुपये है। कंपनी बाइक खरीदने वाले ग्राहकों को 5,000 रुपये का राइनॉक्स वाउचर भी दे रही है।

इसके अलावा ग्राहकों को 100 फीसदी तक लोन लेने की सुविधा मिल सकती है। कंपनी के मुताबिक, लोन की ब्याज दरें 6.99 फीसदी से शुरू होती हैं। हालांकि, इसके लिए नियम और शर्तें लागू होंगी।

लद्दाख में चल रही V-Strom SX एक्सपेडिशन

सुजुकी अपनी एडवेंचर राइडिंग कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए V-Strom SX एक्सपेडिशन भी आयोजित कर रही है। लद्दाख एक्सपेडिशन का दूसरा एडिशन 29 सितंबर से 9 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। इस राइड को दिल्ली से रवाना किया गया था।

इस यात्रा में लेह, नुब्रा वैली, पैंगोंग त्सो और हानले जैसी जगहें शामिल हैं। इसके जरिए राइडर्स को हिमालय के चुनौतीपूर्ण रास्तों पर बाइक चलाने का अनुभव मिल रहा है।

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कंपनी V-Strom एक्सपीरियंस डे कार्यक्रम भी आयोजित करती है, जहां ग्राहक बाइक की परफॉर्मेंस, हैंडलिंग और टूरिंग क्षमता को आजमा सकते हैं। आने वाले कार्यक्रमों की जानकारी के लिए ग्राहक नजदीकी अधिकृत सुजुकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं।