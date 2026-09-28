Suzuki का बड़ा दांव! 125 bhp पावर वाला नया 1.2L Turbo Engine, जानिए क्या होगा खास

Suzuki अपनी आने वाली कारों के लिए नई जनरेशन के 1.2-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन पर काम कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह इंजन करीब 125 bhp की पावर और 230 Nm का टॉर्क दे सकता है। कंपनी की टेक्नोलॉजी रणनीति में पेट्रोल के साथ E100, CNG और CBG जैसे वैकल्पिक ईंधन पर भी फोकस किया जा रहा है।

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हालांकि, 125 bhp पावर और 230 Nm टॉर्क के आंकड़े अभी डेवलपमेंट से जुड़े रिपोर्टेड आंकड़े हैं। Suzuki ने इस इंजन के प्रोडक्शन स्पेसिफिकेशंस की आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

छोटे इंजन से ज्यादा पावर

टर्बोचार्जर की मदद से कम क्षमता वाले इंजन से ज्यादा पावर और टॉर्क हासिल किए जा सकते हैं। अगर 1.2-लीटर इंजन में रिपोर्टेड 125 bhp और 230 Nm का आउटपुट मिलता है, तो इसका इस्तेमाल हैचबैक और कॉम्पैक्ट SUV समेत अलग-अलग गाड़ियों में किया जा सकता है।

ज्यादा टॉर्क के कारण शहर में ड्राइविंग से लेकर हाईवे पर ओवरटेकिंग तक बेहतर परफॉर्मेंस मिल सकती है। हालांकि, Suzuki का फोकस सिर्फ ज्यादा पावर पर नहीं, बल्कि इंजन की एफिशिएंसी बेहतर करने पर भी है।

कंपनी हाई-स्पीड कंबशन, हाई कंप्रेसन रेशियो और Miller-cycle जैसी टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रही है।

E100, CNG और CBG पर भी फोकस

Suzuki की भविष्य की रणनीति में Bioethanol, CNG, CBG और दूसरे वैकल्पिक ईंधन शामिल हैं। कंपनी भारत में पहले ही E20 कम्पैटिबल इंजन पेश कर चुकी है और ज्यादा Ethanol वाले Flex Fuel पर भी काम कर रही है।

E100 में लगभग पूरी तरह Ethanol का इस्तेमाल होता है। अगर भविष्य में नया 1.2-लीटर टर्बो इंजन E100 के साथ आता है, तो यह भारत में बढ़ते Ethanol इस्तेमाल को देखते हुए अहम हो सकता है।

Suzuki CNG के साथ CBG यानी Compressed Biogas पर भी काम कर रही है। कंपनी गुजरात में CBG प्लांट भी शुरू कर चुकी है।

भविष्य की कारों में मिल सकता है इंजन

Suzuki की रणनीति से साफ है कि कंपनी सिर्फ EV पर निर्भर नहीं रहना चाहती। वह हाई-एफिशिएंसी पेट्रोल इंजन, वैकल्पिक ईंधन, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी पर एक साथ काम कर रही है।

हालांकि, नया 1.2-लीटर टर्बो इंजन किन कारों में मिलेगा और इसके फाइनल पावर-टॉर्क आंकड़े क्या होंगे, इसके लिए Suzuki की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।