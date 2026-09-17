₹6.58 लाख की Royal Enfield Electric Bike ने मचाई हलचल: 104 km रेंज और 115 kmph स्पीड

Royal Enfield के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ब्रांड Flying Flea ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल Flying Flea C6 को यूरोप और UK के बाज़ारों में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी बुकिंग पांच शहरों में शुरू कर दी है। यूरोप में इसकी कीमत €5,990 यानी करीब ₹6.58 लाख रखी गई है, जबकि UK में इसकी कीमत £5,300 यानी करीब ₹6.79 लाख है। बाइक की डिलीवरी अक्टूबर 2026 से शुरू होने की उम्मीद है।

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Flying Flea C6 को शुरुआत में पेरिस, बार्सिलोना, रोम, बर्लिन और लंदन जैसे शहरों में उतारा गया है। यूरोप और UK में लॉन्च से पहले इस इलेक्ट्रिक बाइक को इसी साल बेंगलुरु में पेश किया गया था। Royal Enfield के मुताबिक, भारत में शुरुआती ग्राहकों ने तीन महीने में इस बाइक से कुल 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की है।

Flying Flea C6 का डिज़ाइन और फीचर्स

Flying Flea C6 का डिजाइन 1940 के दशक की Flying Flea बाइक से प्रेरित है, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैन्य इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। नई इलेक्ट्रिक बाइक में पुराने डिजाइन को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ा गया है।

बाइक में हल्का फोर्ज्ड एल्युमिनियम आर्किटेक्चर और एक्सोस्केलेटन स्टाइल फ्रेम दिए गए हैं। इसका सबसे खास फीचर फोर्ज्ड एल्युमिनियम Girder फ्रंट फोर्क है। कंपनी के मुताबिक, मौजूदा मार्केट में यह एकमात्र मोटरसाइकिल है जिसमें इस तरह का Girder फोर्क दिया गया है।

बाइक में खास डिजाइन वाली बैटरी फिन्स दी गई हैं, जिनमें आधुनिक तकनीक और Royal Enfield की विरासत को दिखाने की कोशिश की गई है। Flying Flea C6 तीन कलर ऑप्शन में आएगी जिसमें Flea Green, Storm Black और Parachute White शामिल हैं।

इसमें राउंड TFT डिस्प्ले दिया गया है, जो क्लासिक इंस्ट्रूमेंट डिजाइन के साथ टचस्क्रीन फीचर को जोड़ता है। बाइक में रिमूवेबल पिलियन सीट और एडजस्टेबल फुटपेग भी मिलते हैं।

Fleaware OS के साथ कनेक्टेड टेक्नोलॉजी

Flying Flea C6 में कंपनी का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम Fleaware OS दिया गया है, जो Android Automotive OS पर आधारित है। यह Flying Flea मोबाइल ऐप के साथ काम करता है और कनेक्टेड फीचर्स, नेविगेशन और रिमोट मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं देता है।

सिस्टम राइडर के इस्तेमाल के तरीके को समझकर अनुभव को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। इसमें ओवर-द-एयर अपडेट्स का सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे सॉफ्टवेयर फीचर्स को दूर से अपडेट किया जा सकेगा।

बाइक में रोटरी मोड स्विच, जॉयस्टिक कंट्रोल वाला TFT इंटरफेस, क्रूज कंट्रोल, वॉयस असिस्टेंस और प्रोग्रामेबल बटन जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

बैटरी रेंज और परफॉर्मेंस

Flying Flea C6 में 3.91 kWh की लिथियम आयन बैटरी दी गई है, जिसे हल्के मैग्नीशियम एलॉय केसिंग में रखा गया है। इसमें एयर-कूल्ड वेंटिलेशन सिस्टम मिलता है।

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इसका इलेक्ट्रिक मोटर 15.4 kW की पीक पावर और 60 N·m का टॉर्क जनरेट करता है। बाइक की टॉप स्पीड 115 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी WMTC सर्टिफाइड रेंज 104 किलोमीटर बताई गई है।

इसमें रीजेनेरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी मिलता है, जो ब्रेक लगाने के दौरान ऊर्जा को वापस बैटरी में भेजने में मदद करता है।

बाइक को 16A वॉल आउटलेट से चार्ज किया जा सकता है। कंपनी का दावा है कि बैटरी 20 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक चार्ज होने में करीब 60 मिनट से ज्यादा समय लेती है और हर एक मिनट की चार्जिंग में लगभग 1 किलोमीटर की रेंज मिलती है।

सेफ्टी फीचर्स और डेवलपमेंट

Flying Flea C6 में Lean Angle ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा कनेक्टेड नेविगेशन और रिमोट मॉनिटरिंग की सुविधा भी मिलती है।

कंपनी के मुताबिक, इस इलेक्ट्रिक बाइक को तैयार करने में भारत और UK के 200 से ज्यादा इंजीनियरों ने काम किया है। प्रोजेक्ट से जुड़ी टेक्नोलॉजी के लिए कंपनी ने 45 से ज्यादा पेटेंट एप्लीकेशन भी दाखिल किए हैं।

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Flying Flea C6 को Red Dot Award 2025, Good Design Award 2025 और iF Design Award 2026 जैसे इंटरनेशनल डिजाइन अवॉर्ड भी मिल चुके हैं।

यूरोप और UK में लॉन्च के साथ Flying Flea C6 Royal Enfield के नए इलेक्ट्रिक ब्रांड की पहली इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बन गई है। कंपनी ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में Flying Flea ब्रांड के तहत और भी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च की जा सकती हैं।