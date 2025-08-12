scorecardresearch
नए अवतार में आ रही है Renault Kiger Facelift, टीजर में खुला बड़ा राज

Renault इंडिया ने आखिरकार अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV Kiger का फेसलिफ्ट वर्जन पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है। यह कार 24 अगस्त 2025 को लॉन्च होगी। आइए, कार के बारे में डिटेल्स में जानते हैं।

Priyanka Kumari
Delhi,UPDATED: Aug 12, 2025 15:04 IST
Renault India teased the Kiger ahead of launch on August 24.

Renault इंडिया ने आखिरकार अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV Kiger का फेसलिफ्ट वर्जन पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी ने इसका पहला टीजर जारी कर दिया है, जिसमें कार के डिजाइन और फीचर्स की झलक साफ नजर आ रही है। नई Kiger को 24 अगस्त 2025 को लॉन्च किया जाएगा। आइए जानते हैं इस गाड़ी में क्या कुछ नया मिलने वाला है।

बाहर से कैसी दिखेगी नई Kiger?

पिछले कुछ महीनों में कई बार Kiger फेसलिफ्ट को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। नई Kiger में पहले से ज्यादा स्टाइलिश फ्रंट ग्रिल, नए LED लाइटिंग एलिमेंट्स और थोड़ा फ्लैट बोनट देखने को मिल सकता है, जो इसे ज्यादा बोल्ड लुक देगा।

साइड प्रोफाइल में ज्यादा बदलाव नहीं होंगे। इसका मतलब है कि मस्कुलर डोर पैनल, रूफ रेल्स, डायमंड-कट अलॉय व्हील्स और स्पोर्टी रूफलाइन पहले की तरह रहेंगे। पीछे की तरफ, टेल लैंप का डिजाइन लगभग वैसा ही रहेगा लेकिन रियर बंपर को और मजबूत और स्पोर्टी बनाया जाएगा।

अंदर क्या नया होगा?

इंटीरियर में सबसे बड़ा बदलाव एक नया फ्रीस्टैंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा। साथ ही नई अपहोल्स्ट्री और कलर थीम से केबिन को और प्रीमियम फील दिया जाएगा।

मौजूदा मॉडल की तरह इसमें 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, ऑटोमैटिक AC, वायरलेस चार्जिंग, और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जैसे फीचर्स रहेंगे। उम्मीद है कि इसमें अब ADAS (Advanced Driver Assistance System) फीचर्स भी जोड़े जाएंगे।

सेफ्टी फीचर्स

Renault Kiger फेसलिफ्ट में फ्रंट एयरबैग, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल स्टार्ट असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर और स्पीड अलर्ट जैसे फीचर्स पहले से मौजूद हैं। नई Kiger में इन सबके साथ और भी एडवांस सेफ्टी टेक्नॉलजी मिलने की उम्मीद है।

इंजन और परफॉर्मेंस

1.0-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन: 72 PS पावर और 96 Nm टॉर्क, 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स ऑप्शन।

1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन: 100 PS पावर और 160 Nm टॉर्क, 5-स्पीड मैनुअल और CVT गियरबॉक्स ऑप्शन।

इसके अलावा, इस बार कंपनी CNG वेरिएंट भी ला सकती है, जिसकी कीमत मौजूदा मॉडल में करीब 75,000 रुपये अतिरिक्त है और 3 साल की वारंटी के साथ आता है।

Renault Kiger Facelift को 24 अगस्त 2025 को लॉन्च किया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार कीमत में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन यह अभी भी कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में एक किफायती और वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन रहेगा।

Priyanka Kumari
Aug 12, 2025