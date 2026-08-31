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Newsऑटोईवी मार्केट में JSW MG Motor India की बड़ी तैयारी, पार्थ जिंदल संभालेंगे ग्रोथ और विस्तार की जिम्मेदारी

ईवी मार्केट में JSW MG Motor India की बड़ी तैयारी, पार्थ जिंदल संभालेंगे ग्रोथ और विस्तार की जिम्मेदारी

JSW MG Motor India ने अपनी कमान में बड़ा बदलाव किया है। कंपनी ने पार्थ जिंदल को नया चेयरमैन नियुक्त किया है। EV बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच यह फैसला कंपनी की आगे की रणनीति के लिए अहम माना जा रहा है। जानिए, इस बदलाव से कंपनी की दिशा कैसे बदल सकती है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 31, 2026 14:31 IST

In Short

  • JSW MG Motor India ने पार्थ जिंदल को कंपनी का नया चेयरमैन नियुक्त किया, यह फैसला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तत्काल प्रभाव से लागू किया।
  • पार्थ जिंदल पहले से कंपनी की ग्रोथ रणनीति, प्रोडक्ट प्लानिंग और लोकलाइजेशन प्रोग्राम्स से जुड़े रहे हैं, अब उनके नेतृत्व में EV विस्तार पर फोकस बढ़ेगा।
  • JSW MG Motor India ने 1.5 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक्री का आंकड़ा पार किया है, जिसमें MG Windsor EV ने अहम भूमिका निभाई है।

JSW MG Motor India की ग्रोथ रणनीति में लंबे समय से जुड़े पार्थ जिंदल अब कंपनी के नेतृत्व में अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। कंपनी की शुरुआत से बोर्ड का हिस्सा रहे जिंदल ने प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, मैन्युफैक्चरिंग विस्तार और लोकलाइजेशन प्रोग्राम्स में योगदान दिया है। अब उनके सामने इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) सेगमेंट में कंपनी की रफ्तार बनाए रखने और भारतीय बाजार में पकड़ मजबूत करने की जिम्मेदारी होगी।

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JSW MG Motor India, JSW ग्रुप और चीन की SAIC Motor के बीच बनी रणनीतिक साझेदारी वाली कंपनी है। कंपनी भारतीय ग्राहकों की जरूरतों को ग्लोबल ऑटो टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने पर काम कर रही है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, लोकल सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाना कंपनी की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है।

JSW ग्रुप में कई कारोबारों की जिम्मेदारी

पार्थ जिंदल पहले से ही JSW ग्रुप की कई कंपनियों में नेतृत्व की भूमिका निभा रहे हैं। वह JSW Cement और JSW Paints के प्रबंध निदेशक हैं। इसके अलावा वह JSW Dulux Limited के चेयरमैन और JSW Energy के बोर्ड में डायरेक्टर भी हैं। जिंदल JSW Sports के फाउंडर होने के साथ-साथ दिल्ली कैपिटल्स के चेयरमैन और को-ओनर भी हैं। ग्रुप के अलग-अलग कारोबारों में उनकी भूमिका ने उन्हें ऑटोमोबाइल के अलावा सीमेंट, पेंट्स, एनर्जी और स्पोर्ट्स जैसे क्षेत्रों का अनुभव दिया है।

EV बाजार में कंपनी की बढ़ती मौजूदगी

JSW MG Motor India ने इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में अपनी स्थिति मजबूत की है। कंपनी अब तक 1.5 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बेच चुकी है। MG Windsor EV ने कंपनी की बिक्री बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है और यह देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कारों में शामिल रही है।

मैन्युफैक्चरिंग और लोकल सप्लाई चेन पर नजर

पार्थ जिंदल के नेतृत्व में कंपनी का फोकस भारत में उत्पादन क्षमता बढ़ाने, सप्लाई चेन मजबूत करने और टेक्नोलॉजी विकास पर रहने की उम्मीद है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी टेक्नोलॉजी और स्मार्ट मोबिलिटी की बढ़ती मांग के बीच कंपनी के लिए आने वाला समय अहम होगा। जिंदल के सामने EV सेगमेंट में ग्रोथ बनाए रखने और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच कंपनी की स्थिति मजबूत करने की चुनौती होगी।
 

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 31, 2026