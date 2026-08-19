नई Hyundai Tucson पेश, मौजूदा मॉडल से कितनी बदली और भारत में क्या मिलेगा खास?

Hyundai ने अपनी लोकप्रिय मिड-साइज SUV Tucson की नई पीढ़ी को पेश कर दिया है। 2027 मॉडल के तौर पर आने वाली नई Tucson में मौजूदा मॉडल के मुकाबले डिजाइन और केबिन में बड़े बदलाव किए गए हैं। नई SUV अब ज्यादा चौकोर, सीधी और मजबूत नजर आती है। Hyundai ने इसे सबसे पहले दक्षिण कोरिया में पेश किया है। हालांकि, कंपनी ने अभी भारत में इसके लॉन्च की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

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मौजूदा Tucson से कितना बदला डिजाइन?

मौजूदा Tucson अपने घुमावदार डिजाइन, बड़े ग्रिल और शरीर पर बनी उभरी हुई लाइनों के लिए जानी जाती है। नई Tucson इससे काफी अलग है। इसमें ज्यादा सीधा और चौकोर SUV लुक दिया गया है।

नई SUV में चौकोर पहियों के आसपास का डिजाइन, उभरे हुए फेंडर और मजबूत सीधी लाइनें दी गई हैं। आगे की तरफ पूरी चौड़ाई में फैली लाइट दी गई है। पीछे भी पूरी चौड़ाई में लाइट बार मिलता है। इससे नई Tucson मौजूदा मॉडल के मुकाबले ज्यादा मजबूत और पारंपरिक SUV जैसी दिखाई देती है।

The all-new TUCSONㅣ디자인 최초 공개



대담하고 강인한 모습으로 돌아온 디 올 뉴 투싼.

새로운 디자인 철학 '아트 오브 스틸'을 바탕으로 SUV 본연의 존재감을 구현했습니다.



풍부한 펜더 볼륨과 입체감 있는 실루엣,

미래지향적 디테일로 완성한 디 올 뉴 투싼을 곧 만나보세요. pic.twitter.com/RD6MIu4Pj1 — 현대자동차 (hyundai korea) (@hyundai_kor) August 18, 2026

केबिन में भी बड़ा बदलाव

मौजूदा Tucson में डैशबोर्ड के साथ जुड़ा हुआ इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। वहीं, नई Tucson में डैशबोर्ड के बीच बड़ी टचस्क्रीन दी गई है। इसके साथ नया दो-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और गोल आकार का सेंटर कंसोल मिलता है।

नई SUV में डैशबोर्ड पर नारंगी रंग की डिजाइन भी दिखाई गई है। कुल मिलाकर नया केबिन मौजूदा Tucson के मुकाबले ज्यादा साफ-सुथरा, आधुनिक और तकनीक से भरपूर नजर आता है।

भारत के लिए क्यों खास हो सकती है?

भारत में मौजूदा Tucson को Creta और Alcazar से ऊपर Hyundai की प्रीमियम SUV के तौर पर रखा गया है। हालांकि, इसकी बिक्री कंपनी की दूसरी SUVs के मुकाबले कम है।

अगर नई Tucson भारत आती है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा हाइब्रिड और दूसरी इलेक्ट्रिक तकनीक वाले इंजन विकल्पों से हो सकता है। Hyundai ने अभी नई Tucson के इंजन और गियरबॉक्स की पूरी जानकारी नहीं दी है। हालांकि, दूसरे देशों में पेट्रोल और हाइब्रिड जैसे विकल्प मिलने की उम्मीद है।

भारत में प्रीमियम SUV खरीदने वाले ग्राहक अब बेहतर माइलेज, हाइब्रिड तकनीक, बड़े स्क्रीन, बेहतर सुरक्षा फीचर्स और प्रीमियम केबिन को भी महत्व दे रहे हैं। ऐसे में अगर Hyundai नई Tucson को स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन के साथ भारत लाती है, तो यह मौजूदा मॉडल से ज्यादा आकर्षक हो सकती है।

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नई Tucson में अभी क्या पता नहीं?

Hyundai ने नई Tucson के इंजन, गियरबॉक्स, बैटरी, माइलेज और ड्राइव सिस्टम की पूरी जानकारी अभी नहीं दी है। इसलिए इसकी पावर और माइलेज को लेकर फिलहाल कोई पक्का आंकड़ा सामने नहीं आया है।

भारत में कब आएगी?

Hyundai ने अभी नई Tucson के भारत लॉन्च की पुष्टि नहीं की है। इसलिए इसकी लॉन्च तारीख और कीमत की भी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है।

अगर कंपनी इसे भारत में हाइब्रिड इंजन और ज्यादा आधुनिक तकनीक के साथ लाती है, तो यह प्रीमियम SUV बाजार में मौजूदा Tucson से ज्यादा मजबूत दावेदार बन सकती है।

कुल मिलाकर, नई Tucson में मौजूदा मॉडल के मुकाबले सबसे बड़े बदलाव इसका चौकोर और मजबूत डिजाइन, नया आधुनिक केबिन और संभावित हाइब्रिड इंजन हैं।