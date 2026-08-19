scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsऑटोनई Hyundai Tucson पेश, मौजूदा मॉडल से कितनी बदली और भारत में क्या मिलेगा खास?

नई Hyundai Tucson पेश, मौजूदा मॉडल से कितनी बदली और भारत में क्या मिलेगा खास?

Hyundai ने नई पीढ़ी की Tucson को पेश कर दिया है। नई SUV में मौजूदा मॉडल के मुकाबले ज्यादा चौकोर और मजबूत डिजाइन के साथ पूरी तरह नया और तकनीक से भरपूर केबिन दिया गया है। भारत में इसके लॉन्च की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर इसे हाइब्रिड इंजन के साथ लाया जाता है, तो यह भारतीय प्रीमियम SUV बाजार में ज्यादा मजबूत विकल्प बन सकती है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 19, 2026 14:32 IST
Hyundai Tucson 2027 को कंपनी कोरियन मार्केट में रिवील किया है. (Photo: X/ Hyundai Korea)
Hyundai Tucson 2027 को कंपनी कोरियन मार्केट में रिवील किया है. (Photo: X/ Hyundai Korea)

In Short

  • Hyundai ने 2027 मॉडल की नई Tucson को दक्षिण कोरिया में पेश किया है। भारत लॉन्च की अभी पुष्टि नहीं हुई है।
  • नई Tucson अब ज्यादा चौकोर और मजबूत दिखती है। इसमें बड़ी टचस्क्रीन, नया दो-स्पोक स्टीयरिंग और नया सेंटर कंसोल मिलता है।
  • अगर Hyundai इसे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन के साथ भारत लाती है, तो बेहतर माइलेज और नई तकनीक के चलते यह मौजूदा Tucson से ज्यादा आकर्षक हो सकती है।

Hyundai ने अपनी लोकप्रिय मिड-साइज SUV Tucson की नई पीढ़ी को पेश कर दिया है। 2027 मॉडल के तौर पर आने वाली नई Tucson में मौजूदा मॉडल के मुकाबले डिजाइन और केबिन में बड़े बदलाव किए गए हैं। नई SUV अब ज्यादा चौकोर, सीधी और मजबूत नजर आती है। Hyundai ने इसे सबसे पहले दक्षिण कोरिया में पेश किया है। हालांकि, कंपनी ने अभी भारत में इसके लॉन्च की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

advertisement

मौजूदा Tucson से कितना बदला डिजाइन?

मौजूदा Tucson अपने घुमावदार डिजाइन, बड़े ग्रिल और शरीर पर बनी उभरी हुई लाइनों के लिए जानी जाती है। नई Tucson इससे काफी अलग है। इसमें ज्यादा सीधा और चौकोर SUV लुक दिया गया है।

नई SUV में चौकोर पहियों के आसपास का डिजाइन, उभरे हुए फेंडर और मजबूत सीधी लाइनें दी गई हैं। आगे की तरफ पूरी चौड़ाई में फैली लाइट दी गई है। पीछे भी पूरी चौड़ाई में लाइट बार मिलता है। इससे नई Tucson मौजूदा मॉडल के मुकाबले ज्यादा मजबूत और पारंपरिक SUV जैसी दिखाई देती है।

केबिन में भी बड़ा बदलाव

मौजूदा Tucson में डैशबोर्ड के साथ जुड़ा हुआ इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। वहीं, नई Tucson में डैशबोर्ड के बीच बड़ी टचस्क्रीन दी गई है। इसके साथ नया दो-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और गोल आकार का सेंटर कंसोल मिलता है।

नई SUV में डैशबोर्ड पर नारंगी रंग की डिजाइन भी दिखाई गई है। कुल मिलाकर नया केबिन मौजूदा Tucson के मुकाबले ज्यादा साफ-सुथरा, आधुनिक और तकनीक से भरपूर नजर आता है।

भारत के लिए क्यों खास हो सकती है?

भारत में मौजूदा Tucson को Creta और Alcazar से ऊपर Hyundai की प्रीमियम SUV के तौर पर रखा गया है। हालांकि, इसकी बिक्री कंपनी की दूसरी SUVs के मुकाबले कम है।

अगर नई Tucson भारत आती है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा हाइब्रिड और दूसरी इलेक्ट्रिक तकनीक वाले इंजन विकल्पों से हो सकता है। Hyundai ने अभी नई Tucson के इंजन और गियरबॉक्स की पूरी जानकारी नहीं दी है। हालांकि, दूसरे देशों में पेट्रोल और हाइब्रिड जैसे विकल्प मिलने की उम्मीद है।

भारत में प्रीमियम SUV खरीदने वाले ग्राहक अब बेहतर माइलेज, हाइब्रिड तकनीक, बड़े स्क्रीन, बेहतर सुरक्षा फीचर्स और प्रीमियम केबिन को भी महत्व दे रहे हैं। ऐसे में अगर Hyundai नई Tucson को स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन के साथ भारत लाती है, तो यह मौजूदा मॉडल से ज्यादा आकर्षक हो सकती है।

advertisement

नई Tucson में अभी क्या पता नहीं?

Hyundai ने नई Tucson के इंजन, गियरबॉक्स, बैटरी, माइलेज और ड्राइव सिस्टम की पूरी जानकारी अभी नहीं दी है। इसलिए इसकी पावर और माइलेज को लेकर फिलहाल कोई पक्का आंकड़ा सामने नहीं आया है।

भारत में कब आएगी?

Hyundai ने अभी नई Tucson के भारत लॉन्च की पुष्टि नहीं की है। इसलिए इसकी लॉन्च तारीख और कीमत की भी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है।

अगर कंपनी इसे भारत में हाइब्रिड इंजन और ज्यादा आधुनिक तकनीक के साथ लाती है, तो यह प्रीमियम SUV बाजार में मौजूदा Tucson से ज्यादा मजबूत दावेदार बन सकती है।

कुल मिलाकर, नई Tucson में मौजूदा मॉडल के मुकाबले सबसे बड़े बदलाव इसका चौकोर और मजबूत डिजाइन, नया आधुनिक केबिन और संभावित हाइब्रिड इंजन हैं।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 19, 2026