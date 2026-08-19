scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsऑटोभारत में EV चार्जिंग नेटवर्क को मिली रफ्तार; देशभर में 29277 स्टेशन तैयार, UP में भी बढ़ा इलेक्ट्रिक सफर

भारत में EV चार्जिंग नेटवर्क को मिली रफ्तार; देशभर में 29277 स्टेशन तैयार, UP में भी बढ़ा इलेक्ट्रिक सफर

भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है। देश में अब 29277 पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन मौजूद हैं। सरकार ने PM E-DRIVE योजना के तहत 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उत्तर प्रदेश में भी 2326 चार्जिंग स्टेशन लगाए जा चुके हैं।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 19, 2026 13:56 IST
AI Generated Image

In Short

  • देशभर में पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन की संख्या बढ़कर 29277 हुई
  • PM E-DRIVE योजना के तहत चार्जिंग नेटवर्क के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान
  • उत्तर प्रदेश में 2326 EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए

भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है। देश में अब तक 29277 पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन लगाए जा चुके हैं। सरकार का कहना है कि आने वाले समय की जरूरतों को देखते हुए चार्जिंग सुविधाओं को और मजबूत किया जा रहा है। इसके लिए PM E-DRIVE योजना के तहत 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी दिशा में देशभर में चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने की तैयारी जारी है।

advertisement

2022 से लगातार बढ़े EV चार्जिंग स्टेशन

पावर मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार देश में EV चार्जिंग स्टेशन की संख्या पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है। दिसंबर 2022 तक देश में 5151 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन थे। दिसंबर 2023 तक यह संख्या बढ़कर 11903 हो गई। वहीं दिसंबर 2024 में देशभर में कुल 25202 पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन दर्ज किए गए। 1 अगस्त 2025 तक यह आंकड़ा बढ़कर 29277 पहुंच गया।

सरकार की ओर से बताया गया है कि सिर्फ 2025 में अब तक 4075 नए पब्लिक चार्जिंग स्टेशन जोड़े गए हैं। इससे साफ है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग सुविधा पर लगातार काम किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में 2326 EV चार्जिंग स्टेशन

उत्तर प्रदेश में भी EV चार्जिंग नेटवर्क तेजी से तैयार हो रहा है। 1 अगस्त 2025 तक राज्य में कुल 2326 पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन लगाए जा चुके हैं। प्रदेश के कई जिलों में चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हैं।

गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा 100 चार्जिंग स्टेशन हैं। इसके बाद आगरा और प्रयागराज में 88-88 स्टेशन लगाए गए हैं। लखनऊ में 74, गोंडा में 57 और वाराणसी में 54 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन मौजूद हैं। वहीं कई अन्य जिलों में भी चार्जिंग सुविधाएं विकसित की गई हैं।

EV चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए नहीं चाहिए लाइसेंस

सरकार ने EV चार्जिंग स्टेशन लगाने की प्रक्रिया को आसान बनाया है। इसके लिए किसी खास लाइसेंस की जरूरत नहीं है। कोई भी संस्था या कंपनी देशभर में EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर सकती है।

इसके अलावा पावर मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर 2024 के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसमें चार्जिंग नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए स्टैंडर्ड और प्रोटोकॉल तय किए गए हैं। इसमें बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन को भी शामिल किया गया है।

PM E-DRIVE योजना से बढ़ेगी सुविधा

सरकार PM E-DRIVE योजना के तहत देशभर में पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए 2000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसका उद्देश्य EV इस्तेमाल करने वालों के लिए चार्जिंग सुविधा को आसान बनाना है।

जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ रही है, वैसे ही चार्जिंग नेटवर्क को मजबूत करने की जरूरत भी बढ़ रही है। सरकार का यह कदम देश में EV अपनाने की रफ्तार को और बढ़ाने में मदद कर सकता है।

advertisement

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 19, 2026