MG Windsor EV का नया अवतार जल्द होगा लॉन्च! Shadow Gold कलर और पीछे बैठे यात्रियों के लिए मिलेगी खास स्क्रीन

भारतीय इलेक्ट्रिक कार बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए JSW MG Motor India जल्द ही Windsor EV का नया Indulge Edition पेश करने की तैयारी कर रही है। कंपनी भारत में Windsor EV के दो साल पूरे होने और 80,000 से ज्यादा परिवारों के इस इलेक्ट्रिक कार को चुनने की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए यह स्पेशल एडिशन ला रही है। नए मॉडल में खास Shadow Gold कलर, ब्लैक अलॉय व्हील्स और केबिन में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए एक अलग स्क्रीन भी दी जा सकती है।

advertisement

MG Windsor EV Indulge Edition के एक्सटीरियर में क्या होगा खास?

MG Windsor EV Indulge Edition में नया Shadow Gold एक्सटीरियर कलर मिलेगा, जिसकी पुष्टि कंपनी ने कर दी है। इसके साथ 18 इंच के ब्लैक अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे, जो कार को अलग लुक देंगे।

इसके अलावा कार के रियर क्वार्टर ग्लास पर खास 'Indulge' बैजिंग देखने को मिलेगी।

हालांकि, स्पेशल एडिशन का बाकी डिजाइन मौजूदा Windsor EV जैसा ही रहने की उम्मीद है। इसमें LED लाइट्स, बॉडी क्लैडिंग, ऑल-ब्लैक रूफ और ब्लैक आउटसाइड रियरव्यू मिरर मिल सकते हैं। पीछे के डिजाइन में भी बैजिंग के अलावा बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।

केबिन में मिलेंगे नए फीचर्स

लीक हुई जानकारी के मुताबिक, Indulge Edition में Urban Tan और Black कलर की नई लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री दी जा सकती है। फ्रंट सीटों के हेडरेस्ट पर 'Indulge' लिखा होगा। आगे बैठने वाले यात्रियों के लिए नेक कुशन और पीछे बैठने वालों के लिए तकिए भी दिए जा सकते हैं।

इस एडिशन की सबसे खास बात पीछे बैठे यात्रियों के लिए रूफ-माउंटेड फ्लिप-डाउन स्क्रीन हो सकती है। MG इसे 'Prive Screen' नाम दे सकती है।

मौजूदा Windsor EV में पहले से 15.6 इंच की टचस्क्रीन और Aero Lounge सीटिंग मिलती है। इसकी फ्रंट सीटें 135 डिग्री तक रिक्लाइन हो सकती हैं। नए एडिशन के बाकी फीचर्स की जानकारी आधिकारिक पेशकश के दौरान सामने आने की उम्मीद है।

बैटरी और रेंज में होगा बदलाव?

MG Windsor EV Indulge Edition में मौजूदा मॉडल वाले बैटरी और मोटर विकल्प ही मिलने की उम्मीद है। फिलहाल Windsor EV दो बैटरी पैक के साथ आती है। इसमें 38kWh बैटरी वाला मॉडल 332 किलोमीटर की दावा की गई रेंज देता है।

वहीं, बड़ी 52.9kWh बैटरी वाली Windsor EV Pro की दावा की गई रेंज 449 किलोमीटर है। दोनों वेरिएंट में फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है, जो 136bhp की पावर और 200Nm का टॉर्क जनरेट करती है।

फिलहाल नए एडिशन में किसी मैकेनिकल बदलाव की जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में कंपनी का फोकस मुख्य रूप से डिजाइन और केबिन के आरामदायक फीचर्स पर रहने की उम्मीद है।

MG Windsor EV Indulge Edition की कितनी होगी कीमत?

मौजूदा MG Windsor EV की एक्स-शोरूम कीमत ₹14.70 लाख से ₹19 लाख के बीच है। कीमत बैटरी पैक और वेरिएंट के आधार पर अलग-अलग है।

advertisement

Indulge Edition की कीमत सामान्य मॉडल के मुकाबले थोड़ी ज्यादा हो सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी आधिकारिक कीमत और उपलब्धता की घोषणा नहीं की है।

MG के मुताबिक, भारत में Windsor EV को अब तक 80,000 से ज्यादा परिवार चुन चुके हैं। कंपनी नए Indulge Edition के जरिए ग्राहकों को अलग डिजाइन और बेहतर केबिन सुविधाएं देने की तैयारी कर रही है।