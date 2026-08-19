मारुति सुजुकी ने दूसरी बार कई कारों के दाम बढ़ाये: Baleno से e Vitara तक बढ़ी कीमत, जानें किस मॉडल पर कितना असर

Maruti Suzuki ने जुलाई में हुई पिछली कीमत बढ़ोतरी के बाद अगस्त 2026 में एक बार फिर अपनी कई कारों के दाम बढ़ा दिए हैं। कंपनी ने अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से ₹2,500 से लेकर ₹30,000 तक कीमत बढ़ाई है। इस बार सबसे ज्यादा बढ़ोतरी Baleno पर हुई है, जबकि e Vitara और Jimny पर भी कीमत में बड़ा इजाफा हुआ है। ग्राहकों को कार खरीदने से पहले अपने पसंदीदा वेरिएंट की नई एक्स-शोरूम कीमत जरूर चेक करनी चाहिए।

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किस कार पर कितना बढ़ा दाम?

इस बार Baleno की कीमत सबसे ज्यादा, ₹30,000 तक बढ़ी है। इसके बाद e Vitara पर ₹20,000 और Jimny पर ₹15,000 तक की बढ़ोतरी हुई है। Victoris और Invicto की कीमत ₹10,000 तक बढ़ी है।

Fronx, XL6 और Ertiga पर अधिकतम ₹7,500 तक बढ़ोतरी हुई है। Dzire और Tour S पर ₹7,000 तक, जबकि Swift, Brezza, Grand Vitara और Eeco पर ₹5,000 तक दाम बढ़े हैं।

एंट्री-लेवल कारों पर कंपनी ने बढ़ोतरी को सीमित रखा है। Alto K10, S-Presso, Celerio और WagonR की कीमत में अधिकतम ₹2,500 की बढ़ोतरी हुई है।

Baleno पर सबसे ज्यादा असर

Baleno की कीमत में ₹30,000 तक की बढ़ोतरी इस संशोधन की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। यह खास तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि Baleno भारत के बेहद प्रतिस्पर्धी प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में आती है। कंपनी अपडेटेड Baleno पर भी काम कर रही है, इसलिए इसकी कीमत में यह बदलाव और महत्वपूर्ण हो जाता है।

दूसरी कारों की कीमत भी बढ़ी

Maruti की इलेक्ट्रिक SUV e Vitara पर ₹20,000 तक और Jimny पर ₹15,000 तक की बढ़ोतरी हुई है। Victoris और Invicto की कीमत ₹10,000 तक बढ़ी है। वहीं Fronx, XL6 और Ertiga जैसे मॉडल पर अधिकतम ₹7,500 तक की बढ़ोतरी हुई है।

Swift और छोटी कारों पर सीमित बढ़ोतरी

Swift और Brezza की कीमत ₹5,000 तक बढ़ी है। Dzire पर करीब ₹5,000-₹7,000 तक बढ़ोतरी हुई है। दूसरी तरफ Alto K10, S-Presso, Celerio और WagonR जैसी छोटी कारों पर अधिकतम ₹2,500 की बढ़ोतरी रखी गई है।

कीमत क्यों बढ़ाई गई?

Maruti Suzuki ने 21 जुलाई 2026 को घोषणा की थी कि अगस्त से कारों की कीमत ₹30,000 तक बढ़ाई जाएगी। कंपनी ने लगातार बढ़ रही इनपुट लागत को इसका कारण बताया था। यह जून 2026 में की गई कीमत बढ़ोतरी के बाद आया है।

कार बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, परिवहन और दूसरी उत्पादन लागत बढ़ने से कंपनियों पर कीमत बढ़ाने का दबाव पड़ता है। हालांकि, Maruti ने सभी कारों पर एक जैसी बढ़ोतरी नहीं की है। कम कीमत वाली कारों पर बढ़ोतरी सीमित रखी गई है, जबकि कुछ महंगे और प्रीमियम मॉडल पर ज्यादा असर पड़ा है।

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क्या अभी Maruti Suzuki की कार खरीदना सही है?

अगर आप पहले से Maruti Suzuki की कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो डीलर से मौजूदा स्टॉक, डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और दूसरे ऑफर जरूर चेक करें। कुछ मामलों में ये ऑफर बढ़ी हुई कीमत के असर को कम कर सकते हैं।

हालांकि, सिर्फ कीमत बढ़ने की वजह से जल्दबाजी में कार खरीदना जरूरी नहीं है। अगर कार की जरूरत तुरंत नहीं है, तो अलग-अलग कंपनियों के मॉडल की ऑन-रोड कीमत, फीचर्स, माइलेज और ऑफर्स की तुलना करना बेहतर रहेगा।

कार खरीदने वालों को क्या चेक करना चाहिए?

नई कार खरीदने से पहले ग्राहक को अपने सटीक वेरिएंट की नई एक्स-शोरूम कीमत, डीलर डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन खर्च की जानकारी लेनी चाहिए। साथ ही यह भी पूछना चाहिए कि बढ़ी हुई कीमत के बदले कोई नया फीचर या बदलाव दिया गया है या नहीं।

अंतिम फैसला सिर्फ एक्स-शोरूम कीमत देखकर नहीं, बल्कि पूरी ऑन-रोड कीमत की तुलना करने के बाद करना बेहतर रहेगा।