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Newsऑटोभारत की पहली Flex-Fuel कार WagonR Bio Flex की डिलीवरी शुरू, पहले 13 ग्राहकों को मिली कार

भारत की पहली Flex-Fuel कार WagonR Bio Flex की डिलीवरी शुरू, पहले 13 ग्राहकों को मिली कार

कंपनी ने हाल ही में इस कार की कीमत 7.24 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) का ऐलान किया था जिसके बाद अब कंपनी ने इसकी डिलीवरी दिल्ली में पहले 13 ग्राहकों को की है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jun 17, 2026 14:10 IST
मारुति सुजुकी ने शुरू की Maruti Suzuki WagonR Bio Flex की डिलीवरी

In Short

  • मारुति सुजुकी ने देश की पहली फ्लेक्स-फ्यूल कार वैगनआर बायो-फ्लेक्स की दिल्ली में डिलीवरी शुरू की।
  • यह कार 1.2-लीटर के अपडेट किए गए इंजन के साथ आती है, जो E20 से लेकर शुद्ध E100 इथेनॉल मिले ईंधन पर भी चल सकती है।
  • घरेलू इथेनॉल को बढ़ावा देकर यह कार महंगे इम्पोर्टेड कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता को कम करेगी।

Maruti Suzuki WagonR Bio Flex: मारुति सुजुकी ने आधिकारिक तौर पर वैगनआर बायो-फ्लेक्स की डिलीवरी शुरू कर दी है। यह भारत की पहली बड़े स्तर पर बनने वाली फ्लेक्स-फ्यूल पैसेंजर कार है। इसे साफ और लंबे समय तक चलने वाले ट्रांसपोर्ट के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

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कंपनी ने हाल ही में इस कार की कीमत 7.24 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) का ऐलान किया था जिसके बाद अब कंपनी ने इसकी डिलीवरी दिल्ली में पहले 13 ग्राहकों को की है।

कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता होगी कम

WagonR Bio Flex ऐसे समय में लॉन्च हुई है जब भारत बाहर से आने वाले कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता कम करने और देश में ही इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रहा है।

इस कार को इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि हाल ही में सरकार ने E22, E25, E27 और E30 जैसे ज्यादा इथेनॉल मिक्स फ्यूल के लिए नए नियम जारी किए गए थे। इससे देश में पेट्रोल के साथ दूसरे ईंधनों का इस्तेमाल बढ़ाना अब आसान हो गया है और वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा मिल रहा है।

WagonR Bio Flex: इंजन

इस महीने की शुरुआत में फ्लेक्स-फ्यूल वैगनआर को पहली बार प्रोडक्शन मॉडल के तौर पर दिखाया गया था। यह कार टॉप मॉडल ZXi+ वेरिएंट पर आधारित है। इसमें मारुति सुजुकी का 1.2-लीटर K12N पेट्रोल इंजन लगाया गया है, जिसे ज्यादा इथेनॉल मिक्स फ्यूल के हिसाब से बदला और अपडेट किया गया है।

यह कार E20 से लेकर E100 तक के इथेनॉल-पेट्रोल मिश्रण पर चल सकती है, जिससे लोगों को ईंधन चुनने में ज्यादा सुविधा मिलती है। यह E100 फ्यूल के साथ भी काम कर सकती है। हालांकि कंपनी ने अभी तक इस वेरिएंट की पावर, टॉर्क और माइलेज के आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए हैं।

WagonR Bio Flex: लुक और फीचर्स

देखने में यह फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल लगभग स्टैंडर्ड WagonR जैसा ही है, बस इसके पीछे की तरफ एक छोटा सा 'फ्लेक्स फ्यूल' बैज लगा है जो इसे अलग पहचान देता है। अंदर से, इस हैचबैक में वही पुराने फीचर्स मौजूद हैं, जिनमें 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, चार-स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम और 355-लीटर का बड़ा बूट स्पेस शामिल है।

ग्लोबल मार्केट में भारत की मजबूत एंट्री

ग्राहकों को डिलीवरी शुरू होने के साथ ही WagonR Bio Flex अब सिर्फ एक तकनीकी मॉडल नहीं रही, बल्कि एक आम इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी बन गई है। इसके साथ ही भारत उन कुछ देशों में शामिल हो गया है जहां शुद्ध इथेनॉल पर चलने वाली फ्लेक्स-फ्यूल पैसेंजर कार उपलब्ध है।

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Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 17, 2026