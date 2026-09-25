Ertiga को मिलेगी टक्कर! नए टर्बो इंजन और CNG ऑप्शन के साथ आ रही ये धांसू 7-सीटर कार

अगर आप फैमिली के लिए नई कार खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करना फायदेमंद हो सकता है। भारतीय बाजार में आने वाले दिनों में कई नई कारें लॉन्च होने वाली हैं। इनमें Renault Triber Turbo का नाम भी शामिल है, जिसका काफी समय से इंतजार किया जा रहा है।

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हालांकि, कंपनी ने अभी तक इस कार की लॉन्च डेट का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। लेकिन माना जा रहा है कि इसे दिवाली से पहले बाजार में उतारा जा सकता है।

Maruti Ertiga से होगा मुकाबला

Renault Triber Turbo का बाजार में सीधा मुकाबला फिलहाल किसी कार से नहीं है। लेकिन बजट और 7-सीटर कैपेसिटी को देखते हुए इसका मुकाबला Maruti Suzuki Ertiga से माना जा रहा है।

Maruti Ertiga देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर MPV में शामिल है। ग्राहक इसे CNG ऑप्शन, बेहतर माइलेज और ज्यादा स्पेस की वजह से पसंद करते हैं।

वहीं, Renault Triber को भी ग्राहक खरीदते हैं, लेकिन इसमें मिलने वाले मौजूदा इंजन को लेकर कुछ लोगों की शिकायत रही है। अब कंपनी इस कमी को दूर करने की तैयारी कर रही है।

नए टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आ सकती है कार

Renault Triber Turbo में कंपनी नया इंजन दे सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें 1.0 लीटर 3-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है।

यह इंजन Renault Kiger और Nissan Magnite में भी दिया जाता है। हालांकि, Triber के लिए इसे किस तरह ट्यून किया जाएगा, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

Kiger में यह इंजन 100 PS की पावर और 160 Nm का टॉर्क जनरेट करता है।

CNG ऑप्शन मिलने की भी चर्चा

नए टर्बो इंजन के साथ कंपनी 5-स्पीड मैनुअल और CVT गियरबॉक्स दे सकती है। इसके अलावा Renault Triber के साथ कंपनी फिटेड CNG किट मिलने की भी चर्चा है।

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कंपनी इसमें डुअल सिलेंडर CNG सेटअप का इस्तेमाल कर सकती है। CNG वेरिएंट में सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स मिलने की संभावना है।

मौजूदा मॉडल से ज्यादा हो सकती है कीमत

फिलहाल Renault Triber में 1.0 लीटर 3-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 5.81 लाख रुपये से 8.53 लाख रुपये तक है।

टर्बो इंजन आने के बाद कार की कीमत में बढ़ोतरी होना तय माना जा रहा है। हालांकि, कंपनी ने अभी लॉन्च डेट और कीमत को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। उम्मीद है कि यह कार अगले महीने के अंत तक लॉन्च हो सकती है।