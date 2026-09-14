Mahindra Thar Facelift अगले हफ्ते होगी लॉन्च, Roxx जैसा नया लुक और LED हेडलैंप समेत मिलेंगे कई बड़े बदलाव

महिंद्रा अपनी पॉपुलर 3-डोर Thar को एक नए अवतार में पेश करने की तैयारी कर रही है। कंपनी अगले हफ्ते Thar facelift लॉन्च कर सकती है। इस अपडेट में SUV के डिजाइन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जबकि इसके मैकेनिकल सेटअप में कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। नई Thar को बड़े Thar Roxx से इंस्पायर्ड डिजाइन एलिमेंट्स मिलेंगे।

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Thar के फ्रंट डिजाइन में होंगे सबसे बड़े बदलाव

नई Thar facelift में सबसे ज्यादा बदलाव इसके फ्रंट हिस्से में देखने को मिल सकते हैं। SUV में अब सर्कुलर LED हेडलैंप दिए जाने की उम्मीद है, जो ग्रिल के साथ फ्लश डिजाइन में होंगे। मौजूदा मॉडल में दिए गए रीसैस्ड हेडलैंप की जगह नया सेटअप मिलेगा।

नए हेडलैंप में C-शेप LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स मिलने की संभावना है, जिससे 3-डोर Thar का लुक Thar Roxx जैसा नजर आएगा। इसके अलावा 6-स्लॉट ग्रिल को भी नया डिजाइन दिया जा सकता है। फ्रंट बंपर और टर्न इंडिकेटर्स में भी छोटे बदलाव किए जा सकते हैं।

नए अलॉय व्हील और अपडेटेड टेल-लैंप

साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहां बदलाव सीमित रहेंगे। टेस्टिंग के दौरान देखी गई गाड़ियों में नए डिजाइन के अलॉय व्हील नजर आए हैं, जो Thar Roxx से मिलते-जुलते हैं।

पीछे की तरफ SUV के वर्टिकली स्टैक्ड LED टेल-लैंप का डिजाइन बरकरार रह सकता है, लेकिन इनके अंदर के ग्राफिक्स में बदलाव किए जा सकते हैं। महिंद्रा नई Thar facelift में कुछ नए एक्सटीरियर कलर ऑप्शन भी शामिल कर सकती है।

Image Credit: ITG

इंजन और परफॉर्मेंस में नहीं होगा बड़ा बदलाव

Thar facelift में मौजूदा इंजन विकल्पों को ही जारी रखा जा सकता है। इसमें 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल, 2.2-लीटर डीजल और 1.5-लीटर डीजल इंजन विकल्प मिलते रहेंगे।

2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 152bhp की पावर और 300Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं 2.2-लीटर डीजल इंजन 132bhp और 300Nm टॉर्क देता है। 1.5-लीटर डीजल इंजन 119bhp की पावर और 300Nm टॉर्क के साथ आएगा।

ट्रांसमिशन के तौर पर 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स जारी रहने की उम्मीद है। वहीं 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स 2.0-लीटर पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन के साथ मिलता रहेगा।

अगले हफ्ते लॉन्च होगी नई Thar

महिंद्रा Thar facelift को मुख्य रूप से डिजाइन अपडेट के साथ ला रही है। कंपनी ने इसमें Thar Roxx के कई स्टाइलिंग एलिमेंट्स शामिल किए हैं, जिससे 3-डोर मॉडल को नया और ज्यादा आधुनिक लुक मिलेगा।

नई Thar में मैकेनिकल बदलाव नहीं किए जाएंगे, लेकिन डिजाइन अपडेट और Roxx से मिलते-जुलते फीचर्स इसे पहले से अलग पहचान देने में मदद करेंगे। महिंद्रा अगले हफ्ते भारत में इस अपडेटेड SUV को लॉन्च कर सकती है।