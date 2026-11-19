इटली की लग्जरी स्पोर्ट्स कार निर्माता Lamborghini ने अपनी नई सुपरकार Temerario Spyder को पेश किया है। इस कन्वर्टिबल सुपरकार में हाइब्रिड पावरट्रेन दिया गया है, जो 920 CV (677 kW) की संयुक्त पावर जनरेट करता है। कंपनी के मुताबिक, कार की अधिकतम रफ्तार 343 किलोमीटर प्रति घंटा है।

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नई Temerario Spyder में 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 पेट्रोल इंजन के साथ तीन इलेक्ट्रिक मोटर दी गई हैं। यह कार महज 2.8 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है, जबकि 0 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल करने में इसे 7.3 सेकंड लगते हैं।

इस कार की सबसे बड़ी खासियत इसका रिट्रैक्टेबल हार्डटॉप है। Lamborghini ने पहली बार अपनी किसी Spyder मॉडल में इस तरह की रूफ तकनीक का इस्तेमाल किया है। पूरी तरह इलेक्ट्रिक सिस्टम से संचालित इस रूफ में 10 इलेक्ट्रिक एक्ट्यूएटर्स दिए गए हैं। रूफ खुलने पर यह सीटों के पीछे लंबवत तरीके से फोल्ड हो जाती है।

कंपनी के मुताबिक, इस डिजाइन से कार का सेंटर ऑफ ग्रैविटी नीचे बना रहता है और इसके ड्राइविंग डायनामिक्स पर रूफ के वजन का असर कम होता है। कार में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एडजस्ट होने वाली रियर विंडो भी दी गई है, जिससे ड्राइवर और पैसेंजर हवा के दबाव और इंजन की आवाज को अपनी जरूरत के हिसाब से नियंत्रित कर सकते हैं।

इसका 4.0-लीटर V8 इंजन अकेले 800 CV (588 kW) की पावर जनरेट करता है और सामान्य ऑपरेशन में 10,000 RPM तक घूम सकता है। Launch Control एक्टिवेट करने पर इसकी इंजन स्पीड 10,250 RPM तक पहुंच सकती है।

तीन इलेक्ट्रिक मोटरों में से एक इंजन और 8-स्पीड ड्यूल-क्लच गियरबॉक्स के बीच लगाई गई है, जबकि बाकी दो फ्रंट एक्सल पर मौजूद हैं। यह सेटअप ऑल-व्हील ड्राइव और चारों पहियों के बीच एक्टिव टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन की सुविधा देता है।

कार में अलग-अलग ड्राइविंग मोड और हाइब्रिड सिस्टम रणनीतियों के संयोजन से कुल 13 ड्राइविंग अनुभव दिए गए हैं। इनमें Città, Strada, Sport और Corsa जैसे ड्राइविंग मोड शामिल हैं।

Lamborghini ने Temerario Spyder के लिए अलग चेसिस आर्किटेक्चर भी विकसित किया है, ताकि रूफ हटने के बावजूद कार की मजबूती और ड्राइविंग क्षमता बरकरार रहे। कंपनी के मुताबिक, Huracán Spyder के मुकाबले नई कार में स्टैटिक टॉर्शनल रिजिडिटी 6 फीसदी और डायनामिक बेंडिंग स्टिफनेस 9 फीसदी ज्यादा है।

कार में पूरी तरह एल्युमीनियम से बना स्पेसफ्रेम इस्तेमाल किया गया है। कंपनी का दावा है कि पिछले Huracán EVO Spyder के मुकाबले स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की संख्या 50 फीसदी और हीट-इनपुट वेल्डिंग में 80 फीसदी की कमी की गई है।

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कंपनी ने इस मॉडल का Alleggerita वर्जन भी पेश किया है, जिसमें कार्बन फाइबर रीइन्फोर्स्ड पॉलिमर (CFRP) के इस्तेमाल से वजन कम किया गया है। इसमें फ्रंट स्प्लिटर, रॉकर कवर, रियर बोनट और अंडरबॉडी पैनल जैसे हिस्सों में कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। वैकल्पिक कार्बन फाइबर व्हील्स के साथ यह वर्जन स्टैंडर्ड Temerario Spyder के मुकाबले 22 किलोग्राम हल्का है।

नई सुपरकार में सीटों के भीतर नेक वॉर्मर सिस्टम भी दिया गया है, जो तीन स्तरों पर गर्म हवा उपलब्ध कराता है। इससे ठंडे मौसम में भी ओपन-टॉप ड्राइविंग का अनुभव लिया जा सकता है।

Lamborghini की ओपन-टॉप सुपरकार की परंपरा 1976 में Silhouette के साथ शुरू हुई थी। कंपनी की नई Temerario Spyder इसी परंपरा को आगे बढ़ाती है और Lamborghini की नई पीढ़ी की हाइब्रिड V8 सुपरकारों में शामिल होती है।

कंपनी ने फिलहाल इस मॉडल की कीमत और अलग-अलग बाजारों में लॉन्च की समयसीमा का खुलासा नहीं किया है।