KTM की बाइक्स हुई सस्ती! 350cc इंजन और GST कटौती से 390 Duke और Adventure अब ज्यादा किफायती - चेक करें प्राइस

बजाज ऑटो के स्वामित्व वाली मशहूर ऑस्ट्रियाई स्पोर्ट्स बाइक कंपनी KTM ने भारतीय युवाओं के लिए अपनी सबसे लोकप्रिय बाइक्स को अब और सस्ता कर दिया है।

कंपनी ने अपनी मशहूर '390 Duke' और '390 Adventure' सीरीज में नए 350cc इंजन वाले मॉडल पेश किए हैं। इस बड़े बदलाव के पीछे सरकार की टैक्स नीति है। दरअसल, कंपनी चाहती है कि कम इंजन क्षमता वाले मॉडल्स के जरिए ग्राहकों को 18% जीएसटी (GST) स्लैब का सीधा फायदा दिया जा सके, जिससे इन महंगी बाइक्स की शुरुआती कीमत काफी कम हो गई है।

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टैक्स की बचत का सीधा फायदा ग्राहकों को

बाइक की कीमतों में आए इस बदलाव की जड़ें सितंबर 2025 में हुए जीएसटी संशोधनों में छिपी हैं। बजाज ऑटो के प्रोबाइकिंग डिवीजन के प्रेसिडेंट माणिक नांगिया ने बताया कि सरकार ने 350cc से ज्यादा क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर टैक्स को 28% से बढ़ाकर सीधे 40% कर दिया था। इसके विपरीत, 350cc तक की बाइक्स पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया। नांगिया ने कहा कि नया इंजन लाने का मकसद इस टैक्स छूट का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रीमियम राइडिंग का अनुभव ले सकें।

कितनी कम हुई कीमतें?

नए बदलाव के बाद 350cc इंजन वाली 'KTM 390 ड्यूक' की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 2,77,268 रुपये तय की गई है। वहीं, 'KTM 390 एडवेंचर' का नया मॉडल 2,80,905 रुपये में उपलब्ध होगा।

हालांकि, कंपनी ने पुराने शौकीनों के लिए 399cc वाले मौजूदा मॉडल्स (जैसे ड्यूक R और एडवेंचर X) को बंद नहीं किया है, वे पहले की तरह शोरूम में मिलते रहेंगे। यह रणनीति उन राइडर्स के लिए बेहतरीन है जो बजट के कारण अब तक कदम पीछे खींच रहे थे।

भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी

बजाज ऑटो, जिसने 800 मिलियन यूरो में KTM की हिस्सेदारी खरीदी थी, अब भारत में उत्पादन बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। बजाज ऑटो के कार्यकारी निदेशक राकेश शर्मा ने पिछले साल संकेत दिए थे कि कंपनी KTM की लागत कम करने के लिए कुछ बड़े मॉडल्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत शिफ्ट करने पर विचार कर रही है। इससे न केवल स्थानीय स्तर पर नौकरियां बढ़ेंगी, बल्कि भविष्य में इन बाइक्स की कीमतों में और अधिक स्थिरता आने की उम्मीद है।