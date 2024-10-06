KIA Carnival और EV9 का लॉन्च: फेस्टिव सीजन में नई कारें, कीमतें और स्पेसिफिकेशन्स

KIA Carnival Limousine: कीमत

KIA Carnival Limousine की शुरुआती कीमत ₹63,90,000 रखी गई है। यह प्रीमियम MPV 2.2 लीटर डीजल इंजन से लैस है, जो 190 बीएचपी की पावर और 441 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रदान करता है। इसके साथ 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मौजूद है, जो एक स्मूद और एंजॉयबल ड्राइविंग अनुभव सुनिश्चित करता है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

Features Include:

-Dual Sunroof:

-Power Second Row Door: सहजता से प्रवेश और निकासी।

-लेवल-2 ADAS: सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एडवांस्ड ड्राइवर सहायता प्रणाली।

-Power Tailgate: सुविधाजनक लोडिंग और अनलोडिंग।

-Adjustable second row seats: आरामदायक यात्रा के लिए कस्टमाइजेशन।

-18-inch alloy wheels: स्टाइलिश लुक के लिए।

-ऑल LED लाइटिंग: रात की यात्रा में बेहतरीन दृश्यता।

-18 वे पावर एडजेस्टेबल ड्राइवर सीट: सभी प्रकार की ड्राइविंग पोजीशन्स के लिए अनुकूलन।

-यह कार कंप्लीट बिल्ट यूनिट (CBU) के माध्यम से भारत में आएगी, जो इसके प्रीमियम फील को और भी बढ़ाती है।

KIA EV9: इलेक्ट्रिक लग्जरी New Standard

KIA EV9 को ₹1,29,90,000 की कीमत पर लॉन्च किया गया है और यह कंपनी की इलेक्ट्रिक कारों के पोर्टफोलियो का एक प्रमुख हिस्सा है। इस वाहन ने पिछले साल अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी विशेषता साबित की थी, और अब यह भारतीय बाजार में उपलब्ध है।

Features Include:

-20 Security Features:जैसे व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और मल्टी कोलाइजन ब्रेक, जो सुरक्षा में न्यू है।

-10 Airbags: उच्चतम सुरक्षा मानकों के साथ।

-Range: 561km एक बार चार्ज करने पर, जो लंबी यात्रा के लिए आदर्श है।

-Quick Charging: 24 मिनट में 10% से 80% चार्ज।

-Amazing Speed: 0 से 100 किमी तक केवल 5.3 सेकंड में पहुँचें।

-282.6 kWh battery pack: और 700 nm का पीक टॉर्क।

-EV9 की डिजाइन न केवल आधुनिक है बल्कि प्रीमियम अनुभव भी प्रदान करती है, जिसमें फ्यूचरेस्टिक डिजिटल पैटर्न ग्रिल और 64 रंगों का एंबियंट लाइटिंग सिस्टम शामिल है।

KIA Carnival और EV9 दोनों ही भारतीय बाजार में एक नई दिशा लेकर आए हैं। फेस्टिव सीजन में इनकी बिक्री निश्चित रूप से खरीदारों का ध्यान आकर्षित करेगी। यदि आप एक नई कार खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो इन शानदार विकल्पों को अवश्य देखें!