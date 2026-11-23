भारत के ऑटोमोबाइल बाजार में एक और कंपनी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी कर रही है। JSW Group की पैसेंजर व्हीकल कंपनी JSW Motors ने अपनी आने वाली नई एनर्जी गाड़ियों को विकसित करने के लिए Automotive Research Association of India (ARAI) के साथ साझेदारी की है। इस समझौते के तहत गाड़ियों की टेस्टिंग, सेफ्टी फीचर्स, बैटरी टेक्नोलॉजी और सर्टिफिकेशन पर काम किया जाएगा। खास बात यह है कि कंपनी 3 दिसंबर 2026 को अपनी पहली SUV से पर्दा उठाने वाली है।

advertisement

JSW Motors और ARAI के बीच हुआ समझौता

JSW Motors ने 23 नवंबर 2026 को पुणे के कोथरुड स्थित ARAI मुख्यालय में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

इस समझौते पर JSW Motors के CEO रंजन नायक और ARAI के डायरेक्टर डॉ. रेजी मथाई ने हस्ताक्षर किए।

दोनों संस्थाएं मिलकर भारतीय बाजार के लिए नई एनर्जी गाड़ियों की इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट और टेस्टिंग पर काम करेंगी। इसके जरिए कंपनी ऐसी गाड़ियां तैयार करना चाहती है, जो भारतीय सड़कों और ड्राइविंग परिस्थितियों के अनुकूल हों।

ADAS और बैटरी टेक्नोलॉजी पर होगा फोकस

इस साझेदारी के तहत JSW Motors और ARAI कई महत्वपूर्ण ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे।

इनमें Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), बैटरी सिस्टम इंजीनियरिंग, फंक्शनल सेफ्टी और ऑटोमोटिव साइबर सिक्योरिटी शामिल हैं।

इसके अलावा गाड़ियों की परफॉर्मेंस जांचने, तकनीकी मानक तय करने और अलग-अलग परिस्थितियों में उनकी टेस्टिंग करने पर भी जोर दिया जाएगा।

ARAI कंपनी को जरूरी रेगुलेटरी सर्टिफिकेशन और होमोलोगेशन प्रक्रिया में भी सहयोग देगी, ताकि आने वाली गाड़ियां भारतीय नियमों और सुरक्षा मानकों को पूरा कर सकें।

3 दिसंबर को आएगी JSW Motors की पहली SUV

JSW Motors की यह साझेदारी ऐसे समय हुई है, जब कंपनी अपनी पहली SUV लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।

कंपनी 3 दिसंबर 2026 को अपने ब्रांड की आधिकारिक शुरुआत और पहली SUV को पेश करने वाली है।

इस SUV का निर्माण महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर स्थित AURIC में कंपनी के नए ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में किया जाएगा।

कंपनी भारत में स्थानीय उत्पादन के साथ ग्लोबल ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग नेटवर्क विकसित करना चाहती है।

कंपनी के CEO ने क्या कहा?

JSW Motors के CEO रंजन नायक ने कहा कि ARAI के साथ साझेदारी से कंपनी को देश में अपनी इंजीनियरिंग क्षमताएं विकसित करने में मदद मिलेगी।

उनके मुताबिक, कंपनी का उद्देश्य ऐसी नई एनर्जी गाड़ियां तैयार करना है, जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल होने के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिस्पर्धी हों।

वहीं, ARAI के डायरेक्टर डॉ. रेजी मथाई ने कहा कि संस्थान अपनी रिसर्च, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन विशेषज्ञता के जरिए JSW Motors को सहयोग देगा।

advertisement

JSW Motors की आने वाली SUV में दिलचस्पी रखने वाले ग्राहक कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।