स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में बदलेगा ट्रैफिक प्लान, सुबह 4 बजे से 10 बजे तक लागू रहेंगी पाबंदियां

स्वतंत्रता दिवस 2026 के मौके पर लाल किले में होने वाले समारोह को देखते हुए दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। लोगों की सुरक्षा और आसान आवाजाही के लिए 15 अगस्त 2026 को सुबह 4 बजे से 10 बजे तक कुछ रास्तों पर ट्रैफिक पाबंदियां, रास्तों में बदलाव और वाहनों की आवाजाही से जुड़े नियम लागू रहेंगे। ऐसे में लोगों को अपनी यात्रा पहले से प्लान करने और जरूरी समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है। इन ट्रैफिक बदलावों के तहत लोगों को किन बातों का ध्यान रखना होगा, इसे समझना जरूरी है।

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बंद और सीमित रास्तों से बचने की अपील

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे प्रतिबंधित रास्तों पर जाने से बचें और बताए गए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले के आसपास सुरक्षा कारणों से कई जगहों पर वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया जाएगा। इसलिए यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए पहले से रास्ते की जानकारी लेनी चाहिए।

यात्रा से पहले बनाएं प्लान, रखें ज्यादा समय

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे घर से निकलने से पहले अपनी यात्रा की योजना बना लें। समारोह के समय सड़कों पर ज्यादा भीड़ होने की संभावना को देखते हुए यात्रियों को सफर के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलना चाहिए, ताकि उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

ट्रैफिक संकेत और पुलिस के निर्देशों का करें पालन

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सभी यात्रियों से कहा है कि वे सड़क पर लगे ट्रैफिक संकेत, इलेक्ट्रॉनिक सूचना बोर्ड और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के निर्देशों का पालन करें। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए सभी लोगों का सहयोग जरूरी है।

ताजा जानकारी के लिए आधिकारिक एडवाइजरी देखते रहें

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे ट्रैफिक से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक एडवाइजरी देखते रहें। रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट के जरिए लोग रास्तों की स्थिति और किसी भी बदलाव की जानकारी ले सकते हैं।

स्वतंत्रता दिवस के इस बड़े आयोजन के दौरान दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस ने लोगों से सहयोग की अपील की है, ताकि सभी लोग सुरक्षित और बिना परेशानी के अपने सफर को पूरा कर सकें।