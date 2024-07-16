Hyundai ने 8.50 लाख रुपये में एक्सटर सीएनजी डुओ मॉडल लॉन्च की

scorecardresearch
NewsऑटोHyundai ने 8.50 लाख रुपये में एक्सटर सीएनजी डुओ मॉडल लॉन्च की

एक्सटर हाई-सीएनजी डुओ 27.1 किमी/किलोग्राम (एआरएआई टेस्टेड) की ईंधन दक्षता प्रदान करता है और यह कंपनी द्वारा फिट किए गए सीएनजी सिस्टम से लैस है। एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट पेट्रोल और सीएनजी मोड के बीच सहज संक्रमण सुनिश्चित करता है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jul 16, 2024 15:26 IST
हुंडई की एक्सटर सीएनजी डुओ मॉडल लॉन्च
हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) ने डुअल-सिलेंडर CNG तकनीक वाली नई एंट्री-लेवल SUV EXTER Hy-CNG Duo लॉन्च की है। इसकी शुरुआती कीमत 8,50,300 रुपये है। EXTER Hy-CNG Duo तीन वेरिएंट में उपलब्ध है: S, SX और EXTER Knight SX, सभी में 1.2-लीटर Bi-Fuel (पेट्रोल विद CNG) इंजन लगा है जिसे 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है।

नई एसयूवी

नई एसयूवी में स्मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ, एलईडी डीआरएल और एलईडी टेल लैंप, पूरी तरह से स्वचालित तापमान नियंत्रण, 20.32 सेमी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 6 एयरबैग, टीपीएमएस हाईलाइन, इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण और हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल जैसे उन्नत सुरक्षा फीचर्स हैं। एक्सटर हाई-सीएनजी डुओ 27.1 किमी/किलोग्राम (एआरएआई टेस्टेड) की ईंधन दक्षता प्रदान करता है और यह कंपनी द्वारा फिट किए गए सीएनजी सिस्टम से लैस है। एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट पेट्रोल और सीएनजी मोड के बीच सहज संक्रमण सुनिश्चित करता है। इंजन 50.5 kW (69 PS) की अधिकतम शक्ति और 95.2 Nm का टॉर्क प्रदान करता है। SUV को पर्याप्त बूट स्पेस प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो यात्रियों के लिए आराम और सुविधा को बढ़ाता है। हुंडई CNG सिस्टम पर 3 साल की वारंटी के साथ अधिकतम सुरक्षा का आश्वासन देती है।

एक्स्टर हाई-सीएनजी डुओ की एक्स-शोरूम कीमत:

-एस - 8,50,300 रुपये,
-एसएक्स - 9,23,300 रुपये
-एक्सटर नाइट एसएक्स - 9,38,200 रुपये.

