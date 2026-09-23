स्कूटर बाजार में जबरदस्त तेजी, Honda Activa का दबदबा कायम, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की मांग बढ़ी

भारतीय बाजार में स्कूटर्स की मांग लगातार बढ़ रही है। खासकर शहरों में कम दूरी के सफर और भीड़-भाड़ वाले रास्तों के लिए लोग स्कूटर को काफी पसंद कर रहे हैं। यही वजह है कि कई स्कूटर्स की हर महीने लाखों यूनिट्स की बिक्री हो रही है। अगस्त 2026 का महीना भी स्कूटर मार्केट के लिए शानदार रहा।

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टॉप-10 स्कूटर्स की बिक्री में 19.87% की बढ़ोतरी



अगस्त 2026 में देश के टॉप-10 बेस्ट सेलिंग स्कूटर्स की कुल बिक्री 7,16,519 यूनिट्स रही। इसमें पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों तरह के स्कूटर्स शामिल हैं। पिछले साल अगस्त 2025 में टॉप-10 स्कूटर्स की कुल बिक्री 5,97,771 यूनिट्स थी।

यानी इस साल अगस्त में टॉप-10 स्कूटर्स की बिक्री में 1,18,748 यूनिट्स का इजाफा हुआ है। सालाना आधार पर यह बढ़ोतरी 19.87 फीसदी रही है।

Honda Activa बनी सबसे ज्यादा बिकने वाली स्कूटर



बेस्ट सेलिंग स्कूटर्स की लिस्ट में Honda Activa ने एक बार फिर पहला स्थान हासिल किया है। अगस्त 2026 में कंपनी ने इसकी 2,55,815 यूनिट्स बेची हैं। पिछले साल अगस्त में Activa की 2,44,271 यूनिट्स बिकी थीं।

Honda Activa का मार्केट शेयर 35.70 फीसदी रहा है। इस आंकड़े के साथ यह देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली स्कूटर बनी हुई है।

TVS Jupiter और Suzuki Access ने भी बनाई जगह



इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर TVS Jupiter रही। अगस्त 2026 में इसकी 1,47,450 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले साल इसी महीने में कंपनी ने इसकी 1,42,411 यूनिट्स बेची थीं। TVS Jupiter का मार्केट शेयर 20.58 फीसदी रहा।

वहीं Suzuki Access की अगस्त 2026 में 68,558 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले साल के मुकाबले इसकी बिक्री में 14.39 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका मार्केट शेयर 9.71 फीसदी रहा।

Electric scooters की बिक्री में भी तेजी



इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की मांग भी बढ़ती नजर आई है। Bajaj Chetak की अगस्त 2026 में 52,248 यूनिट्स बिकी हैं। अगस्त 2025 में इसकी बिक्री 14,014 यूनिट्स थी। यानी सालाना आधार पर Bajaj Chetak की बिक्री में 272.83 फीसदी का इजाफा हुआ है। इसका मार्केट शेयर 7.29 फीसदी रहा।

TVS iQube की अगस्त 2026 में 42,882 यूनिट्स बिकी हैं और यह टॉप-5 स्कूटर्स की लिस्ट में शामिल रही।

टॉप-10 में TVS Ntorq से Hero Vida तक शामिल



छठे नंबर पर TVS Ntorq रही, जिसकी अगस्त 2026 में 40,256 यूनिट्स बिकी हैं। अगस्त 2025 में इसकी बिक्री 30,355 यूनिट्स थी।

इसके अलावा Hero Destini 125 की 29,737 यूनिट्स, Honda Dio की 27,670 यूनिट्स, Hero Vida की 25,558 यूनिट्स और Suzuki Burgman की 25,345 यूनिट्स अगस्त 2026 में बिकी हैं।

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इस तरह अगस्त महीने में पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों सेगमेंट के स्कूटर्स ने शानदार प्रदर्शन किया और टॉप-10 स्कूटर्स की बिक्री 7 लाख यूनिट्स के आंकड़े को पार कर गई।