Zoho ने लॉन्च किया Zia Chat, AI से डेटा समझना और काम करना होगा आसान

Zoho ने अपने AI सफर में एक बड़ा अपडेट पेश किया है। कंपनी ने Zia Chat लॉन्च किया है, जिसके जरिए यूजर्स अपने Zoho डेटा से सीधे बातचीत कर सकेंगे और कई कामों को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकेंगे।

Zoho डेटा से होगी सीधी बातचीत



Zia Chat को इस तरह तैयार किया गया है कि यूजर्स अपने Zoho डेटा के साथ बातचीत कर सकें। यानी डेटा को समझने और उससे जुड़े काम करने के लिए AI का इस्तेमाल किया जा सकेगा। कंपनी ने इसे AI आधारित कामकाज को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है।

advertisement

Big milestone in our AI reinvention: Zia Chat lets you "talk" to all your Zoho data and take actions. AI for work - with guard rails and trust layer in software to complement the AI.



We also launched 7 vertical SaaS offerings today to massively cut down the time to deploy and… https://t.co/uH4hYLk7iZ — Sridhar Vembu (@svembu) September 23, 2026

AI के साथ सुरक्षा पर भी जोर



Zoho ने कहा है कि Zia Chat में गार्ड रेल्स और ट्रस्ट लेयर को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य सॉफ्टवेयर में AI के इस्तेमाल को भरोसेमंद बनाना है। कंपनी AI को कामकाज में मदद करने वाले टूल के तौर पर पेश कर रही है।

एंटरप्राइज के लिए 7 नए SaaS ऑफरिंग लॉन्च



Zoho ने इसके साथ ही 7 नए वर्टिकल SaaS ऑफरिंग भी लॉन्च किए हैं। कंपनी के मुताबिक, इनका मकसद एंटरप्राइज के लिए सॉफ्टवेयर को तैनात करने में लगने वाले समय और वैल्यू मिलने तक के समय को कम करना है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

AI से काम करने के तरीके में बदलाव की कोशिश



Zoho का कहना है कि Zia Chat और नए SaaS ऑफरिंग के जरिए कंपनियों के काम करने के तरीके को और बेहतर बनाया जा सकता है। AI आधारित फीचर्स के साथ कंपनी सॉफ्टवेयर में ज्यादा आसान और भरोसेमंद अनुभव देने पर फोकस कर रही है।