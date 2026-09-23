Zoho ने लॉन्च किया Zia Chat, AI से डेटा समझना और काम करना होगा आसान
Zoho ने AI को लेकर बड़ा अपडेट पेश किया है। कंपनी ने Zia Chat लॉन्च किया है, जो यूजर्स को Zoho डेटा से बातचीत करने और काम करने की सुविधा देगा। इसके साथ ही कंपनी ने 7 नए वर्टिकल SaaS ऑफरिंग लॉन्च किए हैं, जो एंटरप्राइज के लिए काम आसान बनाएंगे।
In Short
- Zoho ने Zia Chat लॉन्च किया, जिससे यूजर्स अपने Zoho डेटा से बातचीत कर सकेंगे और काम पूरे कर पाएंगे।
- Zia Chat में AI के साथ गार्ड रेल्स और ट्रस्ट लेयर शामिल किए गए हैं, ताकि सॉफ्टवेयर में AI का इस्तेमाल भरोसेमंद रहे।
- Zoho ने एंटरप्राइज के लिए 7 नए वर्टिकल SaaS ऑफरिंग भी लॉन्च किए, जिससे सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट और वैल्यू मिलने का समय कम करने पर फोकस है।
Zoho ने अपने AI सफर में एक बड़ा अपडेट पेश किया है। कंपनी ने Zia Chat लॉन्च किया है, जिसके जरिए यूजर्स अपने Zoho डेटा से सीधे बातचीत कर सकेंगे और कई कामों को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकेंगे।
Zoho डेटा से होगी सीधी बातचीत
Zia Chat को इस तरह तैयार किया गया है कि यूजर्स अपने Zoho डेटा के साथ बातचीत कर सकें। यानी डेटा को समझने और उससे जुड़े काम करने के लिए AI का इस्तेमाल किया जा सकेगा। कंपनी ने इसे AI आधारित कामकाज को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है।
AI के साथ सुरक्षा पर भी जोर
Zoho ने कहा है कि Zia Chat में गार्ड रेल्स और ट्रस्ट लेयर को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य सॉफ्टवेयर में AI के इस्तेमाल को भरोसेमंद बनाना है। कंपनी AI को कामकाज में मदद करने वाले टूल के तौर पर पेश कर रही है।
एंटरप्राइज के लिए 7 नए SaaS ऑफरिंग लॉन्च
Zoho ने इसके साथ ही 7 नए वर्टिकल SaaS ऑफरिंग भी लॉन्च किए हैं। कंपनी के मुताबिक, इनका मकसद एंटरप्राइज के लिए सॉफ्टवेयर को तैनात करने में लगने वाले समय और वैल्यू मिलने तक के समय को कम करना है।
AI से काम करने के तरीके में बदलाव की कोशिश
Zoho का कहना है कि Zia Chat और नए SaaS ऑफरिंग के जरिए कंपनियों के काम करने के तरीके को और बेहतर बनाया जा सकता है। AI आधारित फीचर्स के साथ कंपनी सॉफ्टवेयर में ज्यादा आसान और भरोसेमंद अनुभव देने पर फोकस कर रही है।