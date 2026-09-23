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Newsशेयर बाज़ारTata Steel vs SAIL: शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा मेटल स्टॉक बेहतर? एक्सपर्ट से जानिए टारगेट

Tata Steel vs SAIL: शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा मेटल स्टॉक बेहतर? एक्सपर्ट से जानिए टारगेट

बिजनेस टुडे के शो Daily Calls में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए JM Financial Services के Akshay Bhagwat, Sr. VP Derivatives Research, अक्षय भागवत ने कहा कि अगर टाटा स्टील अहम रेजिस्टेंस जोन पार करता है तो शेयर में ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Sep 23, 2026 18:23 IST

मेटल शेयरों में लौटी तेजी के बीच टाटा स्टील ने शॉर्ट-टू-मीडियम टर्म में SAIL से ज्यादा मजबूत सेटअप दिखाया है। बिजनेस टुडे के शो Daily Calls में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए JM Financial Services के Akshay Bhagwat, Sr. VP Derivatives Research, अक्षय भागवत ने कहा कि अगर टाटा स्टील अहम रेजिस्टेंस जोन पार करता है तो शेयर में ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है।

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मेटल शेयरों में फिर लौटी खरीदारी

मेटल इंडेक्स में करीब 2% की तेजी के बीच टाटा स्टील दिन के ऊपरी स्तर के पास कारोबार करता दिखा। शेयर करीब 2.7% चढ़कर 189.95 रुपये पर पहुंचा। वहीं, SAIL में करीब 6% की तेजी आई। इस दौरान मेटल सेक्टर बाजार के मजबूत प्रदर्शन वाले हिस्सों में शामिल रहा।

यह तेजी ऐसे समय आई है जब हाल में दबाव झेल चुके सेक्टरों में रिकवरी की उम्मीद के साथ खरीदारी बढ़ रही है। इसी वजह से ट्रेडर्स की नजर मेटल जैसे साइक्लिकल शेयरों पर फिर टिक गई है।

 टाटा स्टील में क्यों दिख रहा बेहतर सेटअप?

अक्षय भगवत ने SAIL के मुकाबले टाटा स्टील को पिक किया है। उन्होंने कहा, “मेरी पसंद टाटा स्टील होगी।” उनके मुताबिक, शॉर्ट-टू-मीडियम टर्म ट्रेंड पर नजर रखने वाले निवेशकों के लिए मेटल सेक्टर “निवेश करने के लिए अच्छा सेक्टर” है।

एक्सपर्ट के अनुसार, टाटा स्टील पिछले तीन महीनों से 180-195 रुपये के दायरे में कारोबार कर रहा है। पिछले कुछ महीनों के प्राइस एक्शन को देखते हुए शेयर में खरीदारी जमा होने के संकेत मिल रहे हैं।

195 रुपये का स्तर अहम

एक्सपर्ट ने कहा कि अब टाटा स्टील के लिए 195 रुपये का स्तर सबसे अहम ट्रिगर बन गया है। भगवत ने कहा कि “195 के ऊपर ब्रेकआउट” शेयर की तेजी की रफ्तार बढ़ने की पुष्टि करेगा। तब तक उन्होंने शेयर में धीरे-धीरे खरीदारी जारी रखने की रणनीति बताई है। उन्होंने 180 रुपये का स्टॉप-लॉस सुझाया है। ब्रेकआउट सफल होने पर शेयर का अगला लक्ष्य करीब 220 रुपये तक जा सकता है।

SAIL के मुकाबले टाटा स्टील पर नजर

मेटल रैली में टाटा स्टील और SAIL दोनों की हिस्सेदारी है, लेकिन भगवत के मुताबिक टाटा स्टील में मौजूदा सेटअप ज्यादा स्पष्ट है। 180-195 रुपये की रेंज, खरीदारी के संकेत और 195 रुपये का निर्णायक स्तर आने वाले कारोबारी सत्रों में शेयर को फोकस में रख सकते हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 23, 2026