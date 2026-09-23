बाजार की रफ्तार पकड़ने की कोशिश, Active Momentum Funds निवेशकों के लिए कितना सही विकल्प?

Active Momentum Funds ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो बाजार में अच्छा प्रदर्शन कर रहे शेयरों में निवेश करने की कोशिश करते हैं। इनमें फंड मैनेजर की सक्रिय भूमिका होती है। यानी शेयरों का चुनाव केवल पुराने रिटर्न के आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि कंपनी की कमाई, सेक्टर का ट्रेंड, वैल्यूएशन और भविष्य की संभावनाओं को भी ध्यान में रखा जाता है। आसान भाषा में कहें तो ये फंड उन शेयरों को चुनते हैं जिनमें तेजी का रुझान दिखाई देता है और कोशिश करते हैं कि निवेशकों को उस तेजी का फायदा मिले।

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कैसे काम करते हैं Active Momentum Funds?

Momentum investing का सिद्धांत है कि जो शेयर या सेक्टर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनमें कुछ समय तक तेजी जारी रह सकती है। Active Momentum Funds में फंड मैनेजर ऐसे शेयरों की पहचान करते हैं जिनमें मजबूत खरीदारी, बेहतर कमाई और सकारात्मक बाजार ट्रेंड दिखाई देता है।

फंड मैनेजर समय-समय पर पोर्टफोलियो में बदलाव भी कर सकते हैं। अगर किसी शेयर का momentum कमजोर पड़ता है या कंपनी के प्रदर्शन में गिरावट आती है, तो उसे हटाकर किसी बेहतर अवसर वाले शेयर को शामिल किया जा सकता है।

Active Momentum Funds के फायदे क्या हैं?

इन फंड्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये बाजार के मजबूत ट्रेंड वाले शेयरों से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई सेक्टर या कंपनी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो ऐसे फंड उसमें निवेश बढ़ा सकते हैं।

इसके अलावा, निवेशकों को खुद शेयर चुनने और रोजाना बाजार पर नजर रखने की जरूरत नहीं होती। फंड मैनेजर रिसर्च और पोर्टफोलियो बदलाव का काम संभालते हैं।

इन फंड्स में क्या जोखिम हैं?

Momentum strategy हमेशा सफल नहीं होती। कई बार तेजी से बढ़ने वाले शेयर अचानक गिर सकते हैं, जिससे निवेशकों को नुकसान हो सकता है। ऐसे फंड्स में बाजार गिरने के समय उतार-चढ़ाव ज्यादा देखने को मिल सकता है।

Active funds में फंड मैनेजर के फैसले भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर शेयरों का चुनाव सही नहीं होता, तो इसका असर रिटर्न पर पड़ सकता है। इसके अलावा, इन फंड्स का खर्च सामान्य index funds की तुलना में ज्यादा हो सकता है।

निवेश से पहले किन बातों का रखें ध्यान?

Active Momentum Funds में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम क्षमता और निवेश अवधि को समझना जरूरी है। ऐसे फंड आमतौर पर लंबी अवधि यानी 5 साल या उससे ज्यादा समय के निवेश के लिए बेहतर माने जाते हैं।

निवेशक को फंड का पिछला प्रदर्शन, बाजार में गिरावट के दौरान उसका प्रदर्शन, expense ratio और फंड की रणनीति जरूर देखनी चाहिए। पूरे पोर्टफोलियो को केवल momentum funds में लगाने के बजाय इन्हें एक diversified investment strategy का हिस्सा बनाना बेहतर हो सकता है।

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किस तरह के निवेशकों के लिए सही हो सकते हैं?

ये फंड उन निवेशकों के लिए उपयुक्त हो सकते हैं जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं और बाजार में उतार-चढ़ाव को सहन कर सकते हैं। वहीं, जिन निवेशकों को स्थिर रिटर्न चाहिए या जो बाजार गिरने पर जल्दी निर्णय बदलते हैं, उनके लिए ये फंड ज्यादा जोखिम वाले हो सकते हैं।

कुल मिलाकर, Active Momentum Funds बाजार की तेजी का फायदा उठाने का एक तरीका हैं, लेकिन इनमें निवेश करने से पहले जोखिम, लागत और अपनी वित्तीय जरूरतों को समझना जरूरी है।