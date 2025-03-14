Driving License पाना हुआ आसान, ऑनलाइन डाउनलोड के लिए फॉलो करें ये प्रोसेस
Driving License Download Online: अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया है, लेकिन अब तक डिलीवर नहीं हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको तीन तरीके बताएंगे जिसके जरिये आप ड्राइविंग लाइसेंस को डाउनलोड कर सकते हैं।
अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) का इंतजार कर रहे हैं या इसे खो चुके हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं। अब आप घर बैठे ऑनलाइन ही ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सरकार ने इसे डाउनलोड करने के लिए तीन आसान तरीके दिये हैं। आप Parivahan Sewa Portal, DigiLocker और mParivahan App के जरिये आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस को डाउनलोड करें। आइए जानते हैं इन तीनों तरीकों से कैसे ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं।
Parivahan Sewa Portal से ड्राइविंग लाइसेंस कैसे डाउनलोड करें (How to download driving license from Parivahan Sewa Portal)
अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन चुका है, तो आप इसे परिवहन सेवा पोर्टल से PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें—
स्टेप 1: परिवहन सेवा पोर्टल sarathi.parivahan.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2: "Driving Licence Related Services" ऑप्शन पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अपने राज्य को सेलेक्ट करें, जहां से आपका ड्राइविंग लाइसेंस जारी हुआ है।
स्टेप 4: "Print Driving Licence" पर क्लिक करें।
स्टेप 5: अब Application Number और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करें।
स्टेप 6: "Submit" बटन दबाएं और PDF फॉर्मेट में लाइसेंस डाउनलोड करें।
DigiLocker से ड्राइविंग लाइसेंस कैसे डाउनलोड करें (How to download Driving License from DigiLocker)
DigiLocker सरकार द्वारा ऑफिशियल एक डिजिटल डॉक्यूमेंट स्टोरेज प्लेटफॉर्म है। यहां से भी आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
स्टेप 1: DigiLocker ऐप डाउनलोड करें या digilocker.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2: अगर अकाउंट नहीं है, तो साइन अप करें, अन्यथा लॉग इन करें।
स्टेप 3: "Driving Licence" ऑप्शन पर जाएं और अपनी DL डिटेल्स दर्ज करें।
स्टेप 4: अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस ऑटोमैटिकली आपके DigiLocker में सेव हो जाएगा।
स्टेप 5: यहां से आप इसे PDF में डाउनलोड कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर दिखा सकते हैं।
mParivahan ऐप से ड्राइविंग लाइसेंस कैसे डाउनलोड करें (How to download driving license from mParivahan app)
mParivahan ऐप सरकार द्वारा ऑफिशियल ऐप है। इससे आप डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं।
स्टेप 1: mParivahan ऐप को Google Play Store या Apple App Store से डाउनलोड करें।
स्टेप 2: ऐप को ओपन करें और रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करें।
स्टेप 3: ड्राइविंग लाइसेंस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करें।
स्टेप 4: अब आपका डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस स्क्रीन पर दिखेगा।
स्टेप 5: इसे डाउनलोड करके ऑफलाइन सेव कर सकते हैं।
DigiLocker और mParivahan ऐप में सेव ड्राइविंग लाइसेंस को फिजिकल कॉपी की तरह ही मान्यता प्राप्त है। ऐसे में कभी भी, कहीं भी आसानी से आप ड्राइविंग लाइसेंस को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको फिजिकल कॉपी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।