दिल्ली में गाड़ी चलाने वालों के लिए बड़ा अपडेट, Google Maps बताएगा कहां है हादसे का खतरा
दिल्ली में गाड़ी चलाने वालों के लिए बड़ा अपडेट है। अब सड़क पर हादसे वाले संवेदनशील इलाके के पास पहुंचने से पहले ही Google Maps और MapMyIndia आपको अलर्ट कर देंगे। इसके साथ ही सड़क की स्पीड लिमिट भी मैप पर दिखाई देगी, ताकि ड्राइवर सावधानी से गाड़ी चला सकें।
In Short
- दिल्ली में हादसे वाले संवेदनशील इलाकों के पास पहुंचते ही Google Maps और MapMyIndia पर अलर्ट मिलेगा।
- डिजिटल मैप पर वाहन चालकों को सड़क की तय अधिकतम स्पीड लिमिट की जानकारी भी मिलेगी।
- दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की इस पहल का मकसद सड़क हादसे कम करना और सुरक्षित ड्राइविंग को बढ़ावा देना है।
Google Maps Accident Alert: दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी चलाने वालों के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अब तकनीक की मदद से नई सुविधा शुरू करने जा रही है। इसके तहत ड्राइवरों को रास्ते में आने वाले हादसे वाले संवेदनशील इलाकों की जानकारी पहले ही मिल जाएगी। यह अलर्ट Google Maps और MapMyIndia के जरिए दिया जाएगा, ताकि वाहन चालक ऐसे इलाकों में पहुंचने से पहले सतर्क हो सकें और सावधानी से गाड़ी चलाएं।
हादसे वाले इलाकों के पास पहुंचते ही मिलेगा अलर्ट
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए दुर्घटना की ज्यादा आशंका वाले इलाकों की जानकारी डिजिटल मैप पर देने की पहल की है। जब कोई वाहन चालक ऐसे चिन्हित इलाके के पास पहुंचेगा, तो उसे Google Maps या MapMyIndia पर अलर्ट दिखाई देगा।
DELHI TRAFFIC POLICE— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) August 7, 2026
PRESS RELEASE
Dt. 07.08.2026
Delhi Traffic Police Leverages Technology to Enhance Road Safety and Provide Real-Time Road Information to Commuters
Delhi Traffic Police has consistently leveraged technology-driven solutions to strengthen road safety, improve… pic.twitter.com/n1TmWEkvp1
इसका मकसद ड्राइवर को पहले से यह बताना है कि आगे का इलाका सड़क हादसों के लिहाज से संवेदनशील है। इससे वाहन चालक अपनी स्पीड और ड्राइविंग को लेकर ज्यादा सावधानी बरत सकेंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को उम्मीद है कि इससे सड़क हादसों को कम करने में मदद मिलेगी।
सड़क की स्पीड लिमिट भी दिखेगी
नई पहल के तहत दिल्ली की अलग-अलग सड़कों पर तय अधिकतम स्पीड लिमिट की जानकारी भी डिजिटल मैपिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाएगी। यानी वाहन चालक जिस सड़क पर सफर कर रहे होंगे, वहां की तय स्पीड लिमिट की जानकारी उन्हें मैप पर मिल सकेगी।
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ट्रैफिक पुलिस का मानना है कि स्पीड लिमिट की जानकारी आसानी से मिलने से वाहन चालकों को नियमों का पालन करने में मदद मिलेगी। इससे ज्यादा या गलत स्पीड में गाड़ी चलाने के कारण होने वाले हादसों और वाहनों की टक्कर के खतरे को भी कम किया जा सकेगा।
Google India और MapMyIndia के साथ मिलकर पहल
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस यह पहल Google India और MapMyIndia के सहयोग से कर रही है। इसके जरिए सड़क सुरक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारी को डिजिटल नेविगेशन प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पहले से भी तकनीक की मदद से लोगों तक सड़क की स्थिति, ट्रैफिक जाम, ज्यादा ट्रैफिक वाले इलाकों, डायवर्जन और सड़क बंद होने जैसी जानकारियां पहुंचाती रही है। इन जानकारियों की मदद से लोग अपनी यात्रा की बेहतर योजना बना सकते हैं और रास्ते को लेकर सही फैसला ले सकते हैं।
सुरक्षित ड्राइविंग को बढ़ावा देने की कोशिश
इस नई पहल का मकसद वाहन चालकों तक समय पर ऐसी जानकारी पहुंचाना है, जो सड़क पर उनकी सुरक्षा से सीधे जुड़ी हो। हादसे वाले इलाकों का अलर्ट और स्पीड लिमिट की जानकारी मिलने से लोगों को ज्यादा जिम्मेदारी और सावधानी से गाड़ी चलाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक यह पहल राजधानी में तकनीक के इस्तेमाल से सड़क सफर को ज्यादा सुरक्षित, स्मार्ट और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक और कदम है।