Honda Activa E और Honda QC1 की बुकिंग शुरू, मात्र ₹1000 के अमाउंट पर होगी डिलीवरी ?
नए साल के शुरुआत में Honda Motorcycle एंड Scooter India ने एक धमाकेदार कदम उठाया है। कंपनी ने अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर Honda Activa E और Honda QC1 की बुकिंग शुरू कर दी है। यदि आप भी इस साल इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का मन बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए खास है।
नए साल के शुरुआत में Honda Motorcycle एंड Scooter India ने एक धमाकेदार कदम उठाया है। कंपनी ने अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर Honda Activa E और Honda QC1 की बुकिंग शुरू कर दी है। यदि आप भी इस साल इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का मन बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए खास है। आइए जानते हैं, इन स्कूटर्स की बुकिंग के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने होंगे और इसकी डिलीवरी कब से शुरू होगी।
How to book Honda Activa E and QC1?
आप इन दोनों स्कूटर्स की बुकिंग मुंबई, दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरु, चंडीगढ़, हैदराबाद और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों के डीलर्स से शुरू कर सकते हैं। बुकिंग के लिए आपको मात्र ₹1000 का अमाउंट देने की आवश्यकता होगी। यह स्कूटर नई टेक्नोलॉजी और सुविधाओं से लैस हैं, और होंडा ने इन्हें ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाया है।
Range and speed of Honda Activa E
Honda Activa E एक स्वैपेबल बैटरी के साथ आता है, जिसमें 1.5 kWh बैटरी दी गई है। एक बार फुल चार्ज होने पर यह स्कूटर 102 किलोमीटर तक की रेंज देने में सक्षम है। इसकी टॉप स्पीड 80 किमी/घंटा है और यह स्कूटर 7.3 सेकेंड्स में 0 से 60 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है। यह सुविधा एक्टिवा के दीवाने ग्राहकों के लिए एक नया अनुभव देने वाली है।
Features of Honda QC1
Honda QC1 में फिक्स बैटरी दी गई है, जो 1.5 kWh की होगी। इस स्कूटर में 5 इंच एलसीडी इंस्ट्रूमेंट पैनल और बड़ा बूट स्पेस मिलने की संभावना है। यह स्कूटर एक अलग तरह के डिज़ाइन और उपयोगकर्ता अनुभव के साथ पेश किया जाएगा।
Delivery and Availability
Honda Activa E की डिलीवरी फरवरी 2025 से शुरू हो जाएगी। शुरुआत में यह बुकिंग मुंबई, दिल्ली-एनसीआर, और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों में ही उपलब्ध होगी, लेकिन धीरे-धीरे अन्य शहरों में भी इसकी बिक्री शुरू होगी।
Competition: TVS, Ola, and Ather
Competition Market की बात करे तो होंडा एक्टिवा के इलेक्ट्रिक अवतार की लॉन्च से TVS, Ola और Ather जैसी कंपनियों की टेंशन बढ़ सकती है। इन कंपनियों के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को अब Activa E का कड़ा मुकाबला मिलेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या एक्टिवा के आने से इन कंपनियों की बिक्री पर असर पड़ेगा या नहीं।
होंडा के इन नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स Activa E और QC1 के आने से भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति की दिशा और गति दोनों में बदलाव आने की संभावना है। यदि आप भी इन स्कूटर्स को बुक करना चाहते हैं, तो ₹1000 में इनकी बुकिंग कर सकते हैं और जल्द ही इनकी डिलीवरी का इंतजार कर सकते हैं।