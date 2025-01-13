scorecardresearch
Bharat Mobility Global Expo 2025: आ गया मेगा इवेंट का पूरा शेड्यूल, शोकेस होगी कई लग्जरी कार

Bharat Mobility Global Expo 2025 17 जनवरी 2025 से शुरू होने वाला है। यह ऑटोमोबाइल सेक्टर का मेगा इवेंट है। इस इवेंट में कई सेगमेंट के व्हीकल शोकेस होंगे। हम आपको इस आर्टिकल में Bharat Mobility Global Expo 2025 का पूरा शेड्यूल विस्तार से बताएंगे।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 13, 2025 14:30 IST
Bharat Mobility Global Expo 2024
The Bharat Mobility Global Expo 2024 will be held from February 1 till February 3.

In Short

  • Bharat Mobility Global Expo 2025 17 जनवरी 2025 से शुरू होगा।
  • इस इवेंट में कई बड़ी और लग्जरी व्हीकल को शोकेस किया जाएगा।

Bharat Mobility Global Expo 2025: देश के सबसे बड़े ऑटो एक्सपो (Auto Expo) शुरू होने वाला है। इस साल 17 जनवरी से Bharat Mobility Global Expo शुरू होगा। यह Bharat Mobility Global Expo का दूसरा संस्करण है। इस एक्सपो में कई शो होंगे। हम आपको इस आर्टिकल में ऑटो एक्सपो (Auto Expo) के पूरे शेड्यूल के बारे में बताएंगे। 

कौन-कौन से शो शामिल हैं? (Bharat Mobility Global Expo Show Details)

इस इवेंट में ऑटो एक्सपो, टायर शो, बैटरी शो, मोबिलिटी टेक, स्टील इनोवेशन और इंडिया साइकिल आदि शो शामिल हैं। इन शो के अलावा तीन एग्जीबिशन ( कंपोनेंट्स शो, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट शो और अर्बन मोबिलिटी शो) भी होगा। 

Bharat Mobility Global Expo 2025 में कैसे जाएं?

यह ऑटो एक्सपो विजिटर के लिए पूरी तरह से फ्री है। इस इवेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए  www.bharat-mobility.com पर जाएं और सभी डिटेल्स को भरें। इसके बाद मेल पर कन्फर्मेशन आ जाएगा। पब्लिक के लिए यह इवेंट 19 से 22 जनवरी, 2025 तक खुला रहेगा। वहीं मीडिया या स्पेशल एंट्री 17 जनवरी 2025 होगी। 18 जनवरी 2025 को भी डीलरों और मीडिया के लिए एंट्री मौजूद हैं।   

कहां आयोजित होगा Bharat Mobility Global Expo 2025 

इस बार यह मेगा इवेंट तीन जगह पर आयोजित होगा। हर तीनों स्थानों पर अलग-अलग शो होगा। प्रगति मैदान में भारत मंडपम, द्वारका में यशोभूमि और ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में Bharat Mobility Global Expo 2025 का आयोजन किया गया है। इन सभी जगहों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और निजी वाहनों से पहुंचा जा सकता है। 

तारीख स्थान शो
17 जनवरी 2025 भारत मंडपम ऑटो एक्सपो, टायर शो, बैटरी शो, मोबिलिटी टेक, स्टील इनोवेशन, इंडिया साइकिल शो
 
18 से 21 जनवरी 2025 यशोभूमि ऑटो एक्सपो कंपोनेंट्स शो 
19 से 22 जनवरी 2025 इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट  भारत कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट शो और अर्बन मोबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर शो (यूएमआईएस)

 इन गाड़ियों का होगा शोकेस 

Bharat Mobility Global Expo 2025 खास रहने वाला है। इस मेगा इवेंट में कई कारों और टू-व्हीलर को शोकेस किया जाएगा। इसमें मारुति सुजुकी ई विटारा, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा सिएरा ईवी, विनफास्ट वीएफ7, विनफास्ट वीएफ9, बीवाईडी सीलियन 7, एमजी साइबरस्टर, एमजी एम9, हीरो ज़ूम 125आर, हीरो ज़ूम 160आर, टीवीएस की नई एडवेंचर मोटरसाइकिल, बजाज की दूसरी सीएनजी मोटरसाइकिल आदि शामिल हैं।

Jan 13, 2025