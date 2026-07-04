₹2 लाख से कम में मिल रही हैं स्टाइल और पावर वाली शानदार बाइक्स,2026 में ये 5 मॉडल दे रहे हैं दमदार डील

Best Bikes Under 2 Lakh: अगर आप 2026 में नई बाइक खरीदने की सोच रहे हैं और बजट ₹2 लाख से ऊपर नहीं ले जाना चाहते, तो बाजार में आपके लिए कई अच्छी बाइक मौजूद हैं। इस कीमत में ऐसी मोटरसाइकिलें मिल रही हैं जो लुक, फीचर्स और चलाने के मजे के हिसाब से अलग-अलग लोगों की जरूरत पूरी करती हैं। किसी को रोज चलाने के लिए आराम वाली बाइक चाहिए, तो किसी को स्पोर्टी लुक और तेज रफ्तार वाली बाइक। ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं TVS Ronin की, जो स्टाइल और फीचर्स का अच्छा मेल देती है।

advertisement

TVS Ronin: रेट्रो लुक के साथ स्मार्ट फीचर्स

TVS Ronin उन लोगों के लिए अच्छी बाइक हो सकती है जिन्हें पुराने जमाने जैसा रेट्रो लुक पसंद है, लेकिन साथ में नए जमाने के फीचर्स भी चाहिए। इस बाइक में 225.9cc का इंजन मिलता है और इसकी कीमत करीब ₹1.28 लाख से शुरू होती है। इसमें voice assist, turn-by-turn navigation, Bluetooth connectivity और ABS modes जैसे फीचर्स दिए गए हैं। शहर में रोज चलाने के लिए यह बाइक आरामदायक लगती है। कभी-कभी हाईवे पर छोटी राइड के लिए भी यह बाइक काम की साबित हो सकती है।

Royal Enfield Hunter 350: डेली राइड के लिए मजबूत बाइक

Royal Enfield Hunter 350 उन लोगों के लिए अच्छी बाइक हो सकती है जिन्हें Royal Enfield का भरोसा और दमदार लुक पसंद है। इसकी कीमत करीब ₹1.49 लाख से शुरू होती है। इसमें 349cc का J-series इंजन मिलता है, जो बाइक को अच्छी ताकत देता है। रोज ऑफिस जाने या शहर में चलाने के लिए यह बाइक काफी आसान और आरामदायक लगती है। वीकेंड पर छोटी राइड पर जाने के लिए भी Hunter 350 अच्छी बाइक साबित हो सकती है।

Yamaha MT-15 V2 और R15 V4: स्पोर्टी लुक पसंद करने वालों के लिए

Yamaha MT-15 V2 और Yamaha R15 V4 दोनों ही उन लोगों के लिए अच्छी बाइक हो सकती हैं जिन्हें स्पोर्टी और स्टाइलिश लुक पसंद है। MT-15 V2 शहर में चलाने के लिए हल्की, तेज और फुर्तीली लगती है। इसकी कीमत करीब ₹1.64 लाख से शुरू होती है और इसमें 155cc का इंजन मिलता है। वहीं Yamaha R15 V4 उन लोगों के लिए है जिन्हें रेसिंग जैसी बाइक पसंद है।

इसकी कीमत करीब ₹1.72 लाख से शुरू होती है। इसमें भी 155cc इंजन मिलता है और traction control, quickshifter और TFT display जैसे फीचर्स दिए गए हैं। अगर आपको रोज चलाने के लिए स्पोर्टी बाइक चाहिए, तो MT-15 V2 अच्छी लग सकती है। अगर आपको ज्यादा रेसिंग वाला लुक और फील चाहिए, तो R15 V4 बेहतर बाइक हो सकती है।

Bajaj Pulsar NS400Z: पावर के मामले में सबसे आगे

Bajaj Pulsar NS400Z उन लोगों के लिए अच्छी बाइक हो सकती है जिन्हें तेज और दमदार बाइक पसंद है। इस बजट में यह बाइक पावर के मामले में काफी मजबूत मानी जाती है। इसकी कीमत करीब ₹1.92 लाख के आसपास है। इस बाइक में traction control, ride modes, Bluetooth console और quickshifter जैसे फीचर्स मिलते हैं।

advertisement

इतनी कीमत में ऐसे फीचर्स हर बाइक में देखने को नहीं मिलते। अगर आपको ज्यादा पावर और स्पोर्टी लुक वाली बाइक चाहिए, तो NS400Z आपके लिए अच्छी बाइक हो सकती है।