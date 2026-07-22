फेस्टिव सीजन से पहले Bajaj Auto की बड़ी तैयारी, नई Pulsar से इलेक्ट्रिक बाइक तक ग्राहकों के लिए आ रहे कई ऑप्शन

New bike launch: नई बाइक खरीदने वालों के लिए आने वाला समय काफी दिलचस्प हो सकता है। फेस्टिव सीजन से पहले कंपनियां अपने नए मॉडल और अपडेटेड गाड़ियां बाजार में उतारती हैं, ताकि ग्राहकों को ज्यादा ऑप्शन मिल सकें।

Bajaj Auto भी इसी तैयारी में जुटी है और अपनी बाइक व इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज में कई बदलाव करने जा रही है। अब सवाल है कि कंपनी अगले 6 हफ्तों में कितने मॉडल बाजार में उतारने वाली है?

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6 हफ्तों में लॉन्च होंगे 10 मॉडल

Bajaj Auto अगले 6 हफ्तों में 10 नए और अपडेटेड मॉडल बाजार में उतारने वाली है। इनमें दो बिल्कुल नई मोटरसाइकिलें भी शामिल होंगी, जिन्हें Pulsar ब्रांड के तहत लॉन्च किया जाएगा। ये नई Pulsar बाइक्स 125cc से 150cc के बीच के सेगमेंट में आ सकती हैं।

इसके अलावा कंपनी अपनी कई मौजूदा बाइक्स को भी नए बदलावों के साथ पेश करेगी। इन लॉन्च के बाद Bajaj की लगभग पूरी बाइक रेंज नए रूप में दिखाई दे सकती है। इसमें कुछ ऐसी बाइक्स भी शामिल होंगी, जिन्हें कंपनी ने पिछले साल ही लॉन्च किया था।

अब सवाल है कि Bajaj फेस्टिव सीजन से पहले अपने पूरे पोर्टफोलियो को किस तरह तैयार करने वाली है?

फेस्टिव सीजन से पहले पोर्टफोलियो होगा तैयार

Bajaj Auto फेस्टिव सीजन शुरू होने से पहले टू-व्हीलर मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। कंपनी की कोशिश है कि अक्टूबर तक ग्राहकों के सामने नई और अपडेटेड बाइक्स की पूरी रेंज मौजूद हो।

कंपनी कुछ नए और बदले हुए मॉडल पहले ही लॉन्च कर चुकी है। बाकी बाइक्स अगस्त की शुरुआत से धीरे-धीरे बाजार में उतारी जाएंगी। यानी आने वाले कुछ हफ्तों में Bajaj की कई बाइक्स नए फीचर्स और बदलावों के साथ दिखाई दे सकती हैं। लेकिन कंपनी को इतने बड़े स्तर पर नई लॉन्च प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी?

कंपनी ने क्यों बनाई नई लॉन्च प्लानिंग?

Bajaj Auto के मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश शर्मा ने पहली तिमाही के नतीजों के बाद कंपनी की नई योजना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अगले 6 हफ्तों में 10 मॉडल जोड़कर बाइक रेंज को पूरी तरह नया रूप दिया जाएगा।

कंपनी ने कम बिकने वाले कुछ मॉडल्स में बदलाव का काम पहले ही शुरू कर दिया था। यह प्रक्रिया पिछले साल फेस्टिव सीजन खत्म होने के बाद शुरू हुई थी। अब बचे हुए नए और अपडेटेड मॉडल अगस्त से बाजार में आने लगेंगे। लेकिन क्या कंपनी सिर्फ बाइक्स ही नहीं, बल्कि Chetak रेंज में भी नए इलेक्ट्रिक स्कूटर लाने वाली है?

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Chetak रेंज में आएंगे नए इलेक्ट्रिक स्कूटर

मोटरसाइकिलों के साथ Bajaj Auto अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज को भी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी कोई नया इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड शुरू करने के बजाय Chetak नाम से ही नए मॉडल बाजार में उतारेगी।

राकेश शर्मा के मुताबिक, कंपनी कुछ ऐसे मॉडल भी लाने वाली है, जिनके जरिए वह नए सेगमेंट में कदम रख सकती है। अगले 6 महीनों में ग्राहकों को Bajaj के कई नए और अलग मॉडल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन क्या कंपनी अब इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भी बाजार में लाने की तैयारी कर रही है?

इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पर भी चल रहा काम

Bajaj Auto अब इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बाजार में उतरने की तैयारी कर रही है। कंपनी इस कैटेगरी के लिए एक नई बाइक पर काम कर रही है। हालांकि इसे कब लॉन्च किया जाएगा और इसमें कौन-कौन से फीचर्स मिलेंगे,

इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। अब सवाल है कि Bajaj अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कब और किस रूप में बाजार में उतारेगी?