Audi ने भारत में लॉन्च की नई Q3 SUV, कीमत 51.99 लाख रुपये, अब Mercedes और BMW को टक्कर देने की तैयारी

लग्जरी कार बनाने वाली जर्मनी की कंपनी Audi ने भारत में अपनी नई तीसरी जनरेशन Q3 SUV लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 51.99 लाख रुपये रखी गई है। कंपनी इस नई कार के जरिए भारत के लग्जरी कार बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। नई Q3 को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर स्थित स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन के प्लांट में असेंबल किया जाएगा।

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लग्जरी कार बाजार में 15% हिस्सेदारी का लक्ष्य

Audi India अगले 3 से 5 साल में भारतीय लग्जरी कार बाजार में अपनी हिस्सेदारी 7.5% से बढ़ाकर 15% से ज्यादा करना चाहती है। इसके लिए कंपनी नई कारें लॉन्च करने के साथ अपने शोरूम की संख्या भी बढ़ाएगी।

नई Q3 के बाद कंपनी भारत में A5 सेडान और फिर अपनी बड़ी लग्जरी SUV Q9 लॉन्च करने की योजना बना रही है।

देशभर में खुलेंगे नए शोरूम

Audi India के ब्रांड डायरेक्टर बलबीर सिंह ढिल्लों ने बताया कि कंपनी के पास फिलहाल 28 नई कारों के शोरूम, 27 पुरानी लग्जरी कारों के शोरूम और 41 वर्कशॉप हैं।

कंपनी 2027 के अंत तक नए कार शोरूम की संख्या बढ़ाकर करीब 40 और 2030 तक 50 से ज्यादा करना चाहती है। इससे छोटे शहरों में भी ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी।

2027 से बिक्री में तेज बढ़ोतरी की उम्मीद

ढिल्लों के मुताबिक, 2026 में कंपनी की बिक्री लगभग पिछले साल के बराबर रह सकती है। इसकी एक वजह Audi A4 जैसी कुछ कारों की बिक्री बंद होना है। हालांकि, कंपनी को उम्मीद है कि 2027 से उसकी बिक्री में हर साल 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी।

उन्होंने बताया कि Audi की हर तीन में से एक कार मौजूदा ग्राहक खरीदता है। वहीं, Q3 खरीदने वाले करीब 85% ग्राहक अपनी कार खुद चलाते हैं।

भारत को लेकर कंपनी की बड़ी योजना

Audi AG के सेल्स और मार्केटिंग बोर्ड सदस्य मार्टिन सैंडर ने कहा कि भारत कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है। यहां कारों और खासकर लग्जरी गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है।

कंपनी आने वाले वर्षों में नए मॉडल और ज्यादा शोरूम के जरिए Mercedes-Benz और BMW जैसी कंपनियों को कड़ी टक्कर देना चाहती है।