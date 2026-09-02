Ather Konarc vs TVS iQube vs Bajaj Chetak: ₹1 लाख से कम की कीमत में कौन सा Electric Scooter है बेस्ट?

Ather Energy ने Konarc के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में मुकाबला और तेज कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 1 लाख रुपये से कम है और इसका सीधा मुकाबला TVS iQube और Bajaj Chetak जैसे स्थापित मॉडल्स से है। कीमत, बैटरी और रेंज के आधार पर देखें तो तीनों स्कूटर अलग-अलग जरूरत वाले ग्राहकों को टारगेट करते हैं।

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रेंज में कौन सबसे आगे?

अगर सबसे ज्यादा रेंज की बात करें तो TVS iQube ST 5.3 सबसे आगे है। इसकी दावा की गई IDC रेंज 212 किमी तक है, जबकि इसकी रेंज 145 से 212 किमी के बीच है।

इसके बाद Ather Konarc S आता है, जिसकी रेंज 200 किमी तक है। इसकी रेंज 100 से 200 किमी के बीच है।

वहीं Bajaj Chetak C3501 और C3502 की दावा की गई रेंज 113 से 153 किमी तक है और अधिकतम रेंज 153 किमी है।

एंट्री लेवल मॉडल्स की तुलना करें तो Konarc S 100 की रेंज 100 किमी, iQube 2.3 की 114 किमी और Chetak C3001 की 131 किमी है। यानी अधिकतम रेंज के मामले में TVS आगे है, लेकिन इसकी कीमत भी ज्यादा है।

किसमें सबसे बड़ी बैटरी?

बैटरी क्षमता में भी TVS iQube सबसे आगे है। इसके ST 5.3 मॉडल में 5.3 kWh बैटरी मिलती है, जबकि iQube S 4.7 में 4.7 kWh पैक है।

Ather Konarc में बैटरी क्षमता मॉडल के हिसाब से 2.1 kWh से 3.5 kWh तक है। Konarc S 100 में 2.1 kWh से लेकर S 161 में 3.5 kWh बैटरी मिलती है।

Bajaj Chetak में C3001 के साथ 3 kWh और C35 सीरीज में 3.5 kWh बैटरी दी गई है।

इस लिहाज से TVS सबसे बड़ी बैटरी देता है, जबकि Ather और Bajaj अपेक्षाकृत छोटी बैटरी के साथ प्रतिस्पर्धी रेंज देने की कोशिश कर रहे हैं।

कीमत में Ather Konarc सबसे सस्ता

कीमत की बात करें तो Ather Konarc S 100 इस तुलना में सबसे किफायती है। इसकी कीमत ₹99,999 है। यह TVS iQube और Bajaj Chetak दोनों की शुरुआती कीमत से कम है।

TVS iQube की कीमत ₹1.11 लाख से शुरू होकर टॉप iQube ST 5.3 के लिए ₹1.77 लाख तक जाती है।

Bajaj Chetak की रेंज ₹1.19 लाख से शुरू होती है और C3501 टॉप मॉडल की कीमत ₹1.57 लाख तक जाती है।

Ather का टॉप Konarc Z मॉडल 161 किमी तक की रेंज के साथ आने वाला है, लेकिन इसकी लॉन्चिंग अभी नहीं हुई है।

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किसके लिए कौन सा स्कूटर?

अगर प्राथमिकता सबसे ज्यादा रेंज है तो TVS iQube ST 5.3 सबसे आगे दिखाई देता है। कम बजट में एंट्री चाहिए तो Ather Konarc S 100 सबसे सस्ता विकल्प है। वहीं Bajaj Chetak कीमत और रेंज के बीच एक संतुलित विकल्प के तौर पर सामने आता है।

यानी तीनों में मुकाबला सिर्फ कीमत का नहीं है। Ather कम शुरुआती कीमत पर एंट्री दे रहा है, TVS ज्यादा बैटरी और रेंज पर जोर दे रहा है, जबकि Bajaj बीच की पोजिशनिंग के साथ मुकाबले में है।