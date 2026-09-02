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NewsऑटोHonda की बिक्री 5.79 लाख पार, लेकिन TVS ने दी कड़ी टक्कर; जापानी कंपनी के सामने बढ़ी चुनौती

Honda की बिक्री 5.79 लाख पार, लेकिन TVS ने दी कड़ी टक्कर; जापानी कंपनी के सामने बढ़ी चुनौती

Honda Motorcycle & Scooter India ने अगस्त में बिक्री में 8 फीसदी की बढ़त दर्ज की है, लेकिन भारतीय टू-व्हीलर बाजार में मुकाबला और कड़ा हो गया है। TVS ने तेज ग्रोथ के दम पर Honda को पीछे छोड़ दिया। वहीं Honda के लिए एक्सपोर्ट और FY27 की कुल बिक्री के आंकड़े भी एक अलग तस्वीर दिखाते हैं।

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Shakshi
Shakshi
UPDATED: Sep 2, 2026 16:26 IST
भारतीय टू-व्हीलर बाजार में Honda को TVS से मिली टक्कर
भारतीय टू-व्हीलर बाजार में Honda को TVS से मिली टक्कर

In Short

  • Honda की अगस्त बिक्री 8% बढ़कर 5.79 लाख यूनिट पहुंची, लेकिन TVS ने उसे पीछे छोड़ा।
  • Honda के एक्सपोर्ट में 15% और अप्रैल-अगस्त FY27 में कुल बिक्री में 13% की बढ़त हुई।
  • TVS की तेज ग्रोथ और बढ़ती EV बिक्री से Honda के सामने भारतीय बाजार में चुनौती बढ़ी।

भारत का टू-व्हीलर बाजार तेजी से बदल रहा है और अगस्त की बिक्री के आंकड़े इस बदलाव की एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। जापानी कंपनी Honda Motorcycle & Scooter India (HMSI) ने अगस्त 2026 में कुल 5,79,162 यूनिट बेचीं, जो पिछले साल के 5,34,861 यूनिट से 8% ज्यादा है। लेकिन इसी दौरान भारतीय कंपनी TVS Motor ने 5.91 लाख टू-व्हीलर्स की बिक्री के साथ Honda को पीछे छोड़ दिया।

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Compare TVS Bikes vs Honda Bikes and Which One is Better?

Honda की बिक्री बढ़ी, लेकिन रफ्तार में TVS आगे

Honda की अगस्त बिक्री को दो हिस्सों में देखें तो कंपनी ने घरेलू बाजार में 5,17,329 यूनिट बेचीं, जो अगस्त 2025 की 4,81,021 यूनिट से 8% अधिक है। वहीं कंपनी का एक्सपोर्ट कारोबार इससे भी तेज रहा। अगस्त में Honda ने 61,833 यूनिट एक्सपोर्ट किए, जो एक साल पहले के 53,840 यूनिट से 15% ज्यादा है।

यानी Honda के लिए अच्छी बात यह है कि बिक्री घरेलू बाजार के साथ-साथ विदेशों में भी बढ़ रही है। लेकिन भारतीय बाजार में मुकाबला अब पहले से ज्यादा कड़ा दिखाई दे रहा है।

TVS ने Honda को कैसे पछाड़ा?

अगस्त में TVS Motor ने कुल 5,91,437 टू-व्हीलर बेचे और 21% की सालाना ग्रोथ दर्ज की। यानी बिक्री की संख्या में TVS ने Honda से करीब 12,000 यूनिट ज्यादा बेचीं। खास बात यह है कि TVS की ग्रोथ Honda की 8% वृद्धि से काफी तेज रही।

TVS की इस बढ़त में इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बड़ी भूमिका रही। कंपनी के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री अगस्त में 59,453 यूनिट रही, जो पिछले साल के 25,138 यूनिट से 137% ज्यादा है।

यह बदलाव इसलिए अहम है क्योंकि Honda की ताकत लंबे समय से पेट्रोल स्कूटर और मोटरसाइकिलों में रही है, जबकि TVS ने EV सेगमेंट में भी अपनी पकड़ मजबूत की है।

Hero और Bajaj से भी मुकाबला

Honda को सिर्फ TVS से ही चुनौती नहीं मिल रही। भारत की सबसे बड़ी दोपहिया कंपनियों में शामिल Hero MotoCorp भी मजबूत स्थिति में है। वहीं Bajaj Auto ने अगस्त में करीब 28% की बिक्री वृद्धि दर्ज की।

इससे संकेत मिलता है कि भारतीय टू-व्हीलर बाजार में जापानी कंपनियों के लिए अब सिर्फ पारंपरिक पेट्रोल मॉडल पर्याप्त नहीं हैं। ग्राहक तेजी से अलग-अलग कीमत, टेक्नोलॉजी और पावरट्रेन वाले विकल्प देख रहे हैं।

FY27 में Honda की तस्वीर कैसी है?

अप्रैल से अगस्त 2026 के बीच Honda ने कुल 27,33,758 यूनिट बेचीं, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 24,25,391 यूनिट से 13% अधिक है।

इस दौरान घरेलू बिक्री 24,07,304 यूनिट रही, जिसमें 11% की बढ़ोतरी हुई। दूसरी तरफ एक्सपोर्ट 3,26,454 यूनिट रहा, जो सालाना आधार पर 31% ज्यादा है।

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यानी Honda का कारोबार मजबूत ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन अगस्त के आंकड़े एक बड़ा संकेत भी दे रहे हैं भारतीय टू-व्हीलर बाजार में अब सिर्फ बिक्री बढ़ाना काफी नहीं है, बल्कि EV और नई टेक्नोलॉजी की दौड़ में भी आगे रहना जरूरी होता जा रहा है।

Edited By:
Shakshi
Published On:
Sep 2, 2026