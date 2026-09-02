Simple Wave Electric Scooter लॉन्च, ₹1.10 लाख से शुरू, 243 किमी तक की रेंज का दावा

Simple Energy ने भारतीय बाजार में अपनी नई Wave Electric Scooter लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 1.10 लाख रुपये है। कंपनी इसे अपना पहला फैमिली फोकस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर बता रही है। इसकी डिलीवरी सितंबर के आखिरी हफ्ते से शुरू होने की उम्मीद है, जबकि बुकिंग डीलरशिप के जरिए की जा रही है।

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243 किमी तक की रेंज

Simple Wave को Wave S, Wave और Wave+ जैसे वेरिएंट्स में पेश किया गया है और कुल छह कॉन्फिगरेशन उपलब्ध हैं। टॉप मॉडल Wave+ में 5kWh बैटरी और 6.4kW PMSM मोटर दी गई है। इसकी IDC रेंज 243 किमी तक होने का दावा किया गया है।

इस वेरिएंट की टॉप स्पीड 90 किमी प्रति घंटा है और कंपनी 179 Nm का व्हील टॉर्क मिलने का दावा करती है। दूसरे मॉडल्स में 3.7kWh, 2.7kWh और 2.2kWh बैटरी पैक मिलते हैं, जिनकी दावा की गई IDC रेंज क्रमशः 171 किमी, 132 किमी और 110 किमी है।

2 घंटे 15 मिनट में 80% चार्ज

Simple Wave में चेन ड्राइव ट्रांसमिशन दिया गया है और बैटरी व मोटर को IP67 रेटिंग मिली है। इसमें पोर्टेबल चार्जर का विकल्प है, जबकि Wave+ में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

कंपनी के मुताबिक, फास्ट चार्जिंग से Wave+ की बैटरी 0 से 80% तक 2 घंटे 15 मिनट में चार्ज हो सकती है।

परिवार को ध्यान में रखकर बनाया गया

Simple Energy ने Wave को रोजमर्रा के इस्तेमाल और भारतीय परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है। इसमें कुल 70 लीटर तक स्टोरेज मिलता है। इसमें 63 लीटर का अंडर-सीट स्टोरेज, 3 लीटर का ग्लवबॉक्स और 4 लीटर का अलग Auxiliary Compartment मिलता है, जिसे कंपनी ने Pill नाम दिया है।

स्कूटर में सिंगल-पीस सीट, फ्रंट एप्रन में हेडलैंप और उसी यूनिट में DRLs दिए गए हैं। यह Pearl White, Coral Red, Twilight Black, Polar Blue, Dolphin Grey और Forest Green जैसे रंगों में उपलब्ध होगा, हालांकि रंग वेरिएंट के अनुसार बदल सकते हैं।

150 किलो तक का पेलोड

Simple Wave का व्हीलबेस 1,347mm है और इसकी पेलोड क्षमता 150 किलोग्राम है। सीट की ऊंचाई 775mm और ग्राउंड क्लीयरेंस 175mm है। कंपनी के मुताबिक स्कूटर 300mm तक पानी में चल सकता है।

हार्डवेयर में ट्यूबलर स्टील फ्रेम, टेलिस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन, प्रोग्रेसिव ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर और 12-इंच अलॉय व्हील मिलते हैं। ब्रेकिंग के लिए फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम के साथ Combined Braking System दिया गया है।

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फीचर्स में भी कई विकल्प

वेरिएंट के आधार पर इसमें 7-इंच TFT या 5-इंच EBN डिस्प्ले मिलता है। TFT वाले मॉडल में Bluetooth, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, GPS ट्रैकिंग, कॉल और म्यूजिक कंट्रोल, USB चार्जिंग और OTA अपडेट जैसे फीचर्स मिलते हैं।

ऊंचे वेरिएंट में ट्रैक्शन कंट्रोल, रिजनरेटिव ब्रेकिंग, हिल-होल्ड असिस्ट, रिवर्स मोड, क्रॉल मोड और व्हीकल ट्रैकिंग जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। पूरी रेंज में Full-LED लाइटिंग स्टैंडर्ड है।

Ather और TVS से मुकाबला

Simple Wave का मुकाबला भारतीय बाजार में Ather Konarc, TVS iQube और Bajaj Chetak जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटरों से होगा। कंपनी का फोकस फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में ज्यादा व्यावहारिकता, लंबी रेंज और अलग-अलग बैटरी विकल्प देने पर है।