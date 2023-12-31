Ather 450 Apex 6 जनवरी को होगा लॉन्च

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मेकर Ather Energy अपना फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक स्कूटर '450 Apex' 6 जनवरी को लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने 30 दिसंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में इसकी घोषणा की। इस ऑफिशियल पोस्ट में एथर ने ई-स्कूटर के ट्रांसपेरेंट बॉडी पैनल शोकेज किया है। कंपनी ने ई-स्कूटर की बुकिंग 19 दिसंबर से शुरू कर दी थी। कस्टमर्स 2,500 रुपए की टोकन मनी देकर इसे बुक कर सकते हैं। इसकी डिलीवरी अगले साल मार्च में शुरू होने की उम्मीद है। एथर इससे पहले की गई पोस्ट में ई-स्कूटर के डिजाइन और बॉडी शेप शोकेज किया था। नया ई-स्कूटर मौजूदा मॉडल 450X की तरह है। ये कंपनी का फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा। उम्मीद की जा रही है कि इस ईवी में एथर के अन्य मॉडल से ज्यादा रेंज मिलेगी। नया ई-स्कूटर ओला S1 प्रो को टक्कर देगा। बेंगलुरु बेस्ड ईवी स्टार्टअप कंपनी के को-फाउंडर तरुण मेहता ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में शेयर की थी। इसमें एक वीडियो टीजर के साथ नए ईवी के नाम का खुलासा किया था। वीडियो में 450 अपेक्स स्कूटर के राइडिंग एक्सपीरियंस को बताया गया है। मेहता ने अपनी पोस्ट में बताया, 'कंपनी के 10 साल पूरे होने पर वो अपने 450 रेंज को बढ़ाने पर फोकस कर रही है।' हाल ही में कंपनी ने सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर 450S लॉन्च भारतीय बाजार में उतारा था।

इससे पहले मेहता ने X पर अपकमिंग एथर इलेक्ट्रिक स्कूटर की फोटो शेयर की थी, जिसमें स्कूटर के ट्रांसपेरेंट पेनल्स दिखाई दे रहे हैं। अपकमिंग मॉडल को सीरीज 2 कहा जाएगा और उम्मीद है कि यह अपकमिंग न्यू-जेन 450X का एक स्पेशल एडिशन मॉडल होगा। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि अपकमिंग जेन 450X में मौजूदा जेन-3 450X के जैसे स्पेसिफिकेशंस होंगे या कुछ अलग पेश किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि एथर एनर्जी का यह सबसे तेज चलने वाला स्कूटर मॉडल होगा। स्पीड तेज करने के लिए कंपनी ने 450 अपेक्स में कई बदलाव किए हैं। खासतौर पर इसके हार्डवेयर में बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके अलावा स्कूटर के कई सॉफ्टवेयर को भी अपग्रेड किया जा सकता है। एथर 450 एपेक्स के दूसरे फीचर्स में नजर डाले तो कंपनी की तरफ से इसमें एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसल दिया जा सकता है इसके अलावा ग्राफिक्स में कई सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। चार्जिंग समय को काम करने पर कंपनी ध्यान दे सकती है। 450 अपेक्स के अलावा, एथर अगले साल के लिए एक और फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर पर काम कर रहा है, जो मौजूदा मॉडलों की तुलना में ज्यादा किफायती होगा। हालांकि, कंपनी अभी इसके बारे में कोई खास जानकारी शेयर नहीं की है। यह ई-स्कूटर 450X की तरह सिंगल-चार्ज में 120 km की रेंज देगा, लेकिन प्राइस कम होने के कारण इसमें परफॉर्मेंस और फीचर्स कम मिलेंगे।