देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार मारुति पर एक रिपोर्ट जारी हुई आई है। ये रिपोर्ट कारों को सेफ्टी रेटिंग देने वाली एजेंसी ग्लोबल NCAP ने जारी की है। इसके तहत चार कारों की क्रैश टेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है। आगे आपको बताएं कि आपकी वैगनआर या ऑटो या फिर दूसरी कार कितनी सुरक्षित हैं या नहीं? उससे पहले समझ लीजिए कि एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन रेटिंग क्या है?

Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Apr 13, 2023 11:56 IST

देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार मारुति पर एक रिपोर्ट जारी हुई आई है। ये रिपोर्ट कारों को सेफ्टी रेटिंग देने वाली एजेंसी ग्लोबल NCAP ने जारी की है। इसके तहत चार कारों की क्रैश टेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है। आगे आपको बताएं कि आपकी वैगनआर या ऑटो या फिर दूसरी कार कितनी सुरक्षित हैं या नहीं? उससे पहले समझ लीजिए कि एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन रेटिंग क्या है?

एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन यानि AOP रेटिंग में ये देखा जाता है कि जब कार सामने की तरफ से टकराती है तब आगे की सीट पर बैठने वाले पैंसेजर और ड्राइवर कितने सुरक्षित रहे। वहीं चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन यानि COP रेटिंग से ये देखा जाता है कि कार में सामने और साइड से टक्कर होने पर पीछे की सीट पर बैठने वाले बच्चे कितने सुरक्षित रहे, इसमें ये देखा जाता है।

अब जानते हैं कि आपकी फेवरेट कार की स्थिति क्या है? वैगनआर को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 5 में से एक स्टार मिला है और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में जीरो स्कोर किया है। वहीं अगर ऑल्टो K10 की बात करें तो एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 2 स्टार और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए जीरो स्कोर हासिल किया है।

वैगनआर की बॉडी शैल इंटीग्रिटी अनस्टेबल पाई गई है। सेफ्टी फीचर की बात करें तो इस कार के जिस वैरिएंट का क्रैश टेस्ट किया गया, उसमें ABS, डुअल एयरबैग, EBD, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विथ लोर्ड लिमिटर जैसे फीचर्स दिए गए थे। उसके बावजूद ये इस टेस्ट में पूरी तरह फेल साबित हुई है। वहीं दूसरी ओर ऑल्टो K10... वैगनआर से ज्यादा सेफ पाई गई है। आपको बता दें कि ग्लोबल NCAP पिछले 9 साल में मारुति सुजुकी इंडिया के 14 मॉडलों का टेस्ट कर चुकी है। इनमें सिर्फ विटारा ब्रेजा SUV ने सबसे ज्यादा 4 स्टार रेटिंग हासिल की थी, जिसे कंपनी इसे अब डिस्कंटीन्यू कर चुकी है। इसके बाद 3-स्टार रेटिंग के साथ अर्टिगा दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा मारुति की जितनी भी गाड़ियों का क्रैश टेस्ट किया गया, उनमें सबसे सभी गाड़ियों ने मैक्सिमम 2 स्टार ही हासिल कर पाई हैं।

वहीं दूसरी ओर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कि आखिर कौन सी ऐसी गाड़ियां हैं जो NCAP के मुताबिक सुरक्षित हैं? तो क्रैश टेस्ट में भारत में स्कोडा स्लाविया और फॉक्सवैगन वर्टस ने चाइल्ड और एडल्ट ऑक्यूपेंट में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है। ये दोनों ही कार एक ही प्लेटफॉर्म और एक ही बॉडी टाइप पर बनी हैं।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Apr 5, 2023