Toyota Fortuner का नया Leader Edition लॉन्च! ₹36.51 लाख से शुरू कीमत, 12 अक्टूबर से बुकिंग, जानें क्या है खास

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) ने भारतीय बाजार में अपनी लोकप्रिय SUV Fortuner का नया 2026 Leader Edition लॉन्च कर दिया है। इस स्पेशल एडिशन की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹36.51 लाख रखी गई है। कंपनी ने इसमें नए डिजाइन एलिमेंट्स, केबिन में एंबिएंट लाइटिंग और कई सुविधाजनक फीचर्स शामिल किए हैं। ग्राहक इस SUV की बुकिंग 12 अक्टूबर 2026 से टोयोटा की आधिकारिक वेबसाइट और डीलरशिप के जरिए कर सकेंगे।

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Toyota Fortuner Leader Edition की कीमत और वेरिएंट

नई Fortuner Leader Edition को दो 4x2 वेरिएंट में पेश किया गया है। इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प मिलते हैं।

वेरिएंट एक्स-शोरूम कीमत Fortuner Leader Edition 4x2 MT ₹36.51 लाख Fortuner Leader Edition 4x2 AT ₹38.72 लाख

कंपनी ने इस SUV को तीन कलर ऑप्शन में पेश किया है। इनमें Super White, Platinum White Pearl और Attitude Black शामिल हैं।

नई Fortuner Leader Edition के डिजाइन में क्या बदला?

Toyota ने नए Leader Edition को सामान्य Fortuner से अलग दिखाने के लिए कई कॉस्मेटिक बदलाव किए हैं।

इसमें नया सिग्नेचर फ्रंट ग्रिल, ग्लॉस-ब्लैक अलॉय व्हील्स, ब्लैक रूफ और ब्लैक रियर डोर गार्निश दिया गया है। इसके अलावा ब्लैक फिनिश वाला एंटीना, बॉडी-साइड मोल्डिंग और खास बोनट एम्बलम भी मिलता है।

इन बदलावों से SUV को नया लुक देने की कोशिश की गई है। हालांकि, इसके मूल डिजाइन को बरकरार रखा गया है।

केबिन में मिलेंगे ये नए फीचर्स

नई Fortuner Leader Edition के इंटीरियर में भी बदलाव किए गए हैं। इसमें ब्लैक और मैरून कलर की डुअल-टोन सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है।

दरवाजों पर भी इसी कलर कॉम्बिनेशन की ट्रिम मिलती है। इसके अलावा केबिन में एंबिएंट लाइटिंग और इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट्स शामिल की गई हैं। सुविधा के लिए ऑटो-फोल्डिंग आउटसाइड रियरव्यू मिरर (ORVMs) और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) भी दिया गया है।

कंपनी ने इस एडिशन में इंजन या दूसरे मैकेनिकल बदलावों की घोषणा नहीं की है।

वारंटी और फाइनेंस पर क्या मिलेंगे फायदे?

Toyota नई Fortuner के साथ कई फाइनेंस और ओनरशिप सुविधाएं भी दे रही है।

ग्राहकों को सात साल तक की फाइनेंसिंग योजना और Toyota Smart Balloon Finance का विकल्प मिलेगा। इसके अलावा एक्सटेंडेड वारंटी और Toyota Genuine Accessories के लिए प्री-अप्रूव्ड विकल्प भी उपलब्ध होंगे।

SUV के साथ पांच साल की मुफ्त रोडसाइड असिस्टेंस और तीन साल या 1 लाख किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी मिलेगी। ग्राहक वारंटी को पांच साल या 2.20 लाख किलोमीटर तक बढ़ा सकते हैं। कंपनी का Smiles Plus सर्विस प्रोग्राम भी उपलब्ध रहेगा।

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भारत में Fortuner की कितनी हुई बिक्री?

Toyota Fortuner पिछले 15 साल से ज्यादा समय से भारत के प्रीमियम SUV बाजार में मौजूद है। कंपनी के मुताबिक, देश में अब तक Fortuner की 3.3 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं।

नई 2026 Fortuner Leader Edition के जरिए कंपनी ग्राहकों को मौजूदा SUV के साथ नया डिजाइन और अतिरिक्त सुविधाएं देने की कोशिश कर रही है।

इस SUV की बुकिंग 12 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। ग्राहक टोयोटा की वेबसाइट या नजदीकी डीलरशिप पर जाकर बुकिंग कर सकेंगे।