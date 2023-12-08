scorecardresearch
NewsपरदेसJammu Kashmir में अनुच्छेद 370 की वैधता पर Supreme Court सोमवार को सुनाएगा फैसला

Jammu Kashmir में अनुच्छेद 370 की वैधता पर Supreme Court सोमवार को सुनाएगा फैसला

प्रधान न्यायाधीश Dhananjaya Yeshwant Chandrachud की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 16 दिन चली लंबी सुनवाई पूरी होने पर पांच सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Dec 8, 2023 12:07 IST
अनुच्छेद 370 और 35ए को समाप्त करने के मामले में Supreme Court सोमवार को फैसला सुनाएगा
अनुच्छेद 370 और 35ए को समाप्त करने के मामले में Supreme Court सोमवार को फैसला सुनाएगा

Jammu Kashmir को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35ए को समाप्त करने के मामले में Supreme Court सोमवार को फैसला सुनाएगा। केंद्र सरकार ने पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 व अनुच्छेद 35ए को समाप्त कर दिया था। याचिकाकर्ताओं में जम्मू-कश्मीर के दो प्रमुख राजनीतिक दल National Conference और PDP के नेता शामिल हैं।

याचिकाओं में जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू-कश्मीर व लद्दाख में बांटे जाने के कानून जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन एक्ट को भी चुनौती दी गई है। प्रधान न्यायाधीश Dhananjaya Yeshwant Chandrachud की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 16 दिन चली लंबी सुनवाई पूरी होने पर पांच सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

Published On:
Dec 8, 2023