G-20 के बाद सऊदी प्रिंस सलमान का राष्ट्रपति भवन में शाही स्वागत

क्राउन प्रिंस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मोहम्मद बिन सलमान जी-20 में शामिल होने के लिए शुक्रवार को भारत पहुंचे थे।

New Delhi,UPDATED: Sep 11, 2023 11:48 IST
G-20 समिट खत्म होने के बाद सोमवार को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सोमवार को राष्ट्रपति भवन पहुंचे। यहां उनका औपचारिक स्वागत किया गया। क्राउन प्रिंस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मोहम्मद बिन सलमान जी-20 में शामिल होने के लिए शुक्रवार को भारत पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पीएम *नरेंद्र मोदी के बीच की कैमिस्ट्री की काफी चर्चा की जा रही है।

राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात के बाद 11 बजे प्रिंस सलमान पीएम मोदी से हैदराबाद हाउस में मुलाकात कर रहे हैं। यहां दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। इससे पहले भारत और सऊदी अरब के बीच भारत-सऊदी निवेश समझौते के तहत कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। इसके बाद शाम 6.30 बजे राष्ट्रपति मुर्मू मोहम्मद बिन सलमान राष्ट्रपति के साथ बैठक करेंगे। वे रात 8.30 बजे सऊदी के लिए रवाना होंगे।

भारत में 9 और 10 सितंबर को G-20 समिट का आयोजन हुआ था। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, ब्रिटिश प्रधान मंत्री ऋषि सुनक, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन, कनाडाई प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो शामिल हुए. इसके अलावा इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यूं सुक येओल और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने भी शिरकत की थी।

Sep 11, 2023